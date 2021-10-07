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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Интернасьонал
Сеара - Интернасьонал: обзор матча 07 октября 2021
Сеара
07.10.2021, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 24 тур
0 : 0
Завершен
Интернасьонал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
2
Igor
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
25
Марлон
ЦП
1
João Ricardo
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
91
Бруно Пачеко
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
29
Вина
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Интернасьонал
27
Мойзес
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
8
Патрик
ЦФ
42
Даниэл
ЦФ
20
Ренцо Саравия
ЦФ
13
Родриго Дурадо
ЦФ
23
Родриго Линдосо
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Сеара
77
Gabriel Santos
ЦП
67
André Luiz
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
37
Рик
ЦФ
6
Педро Наресси
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
9
Jael
ЦФ
45
Лима
ЦФ
Интернасьонал
27
Кайке Роша
ЦЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
12
Emerson Júnior
ЦФ
14
Марсело Ломба
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
2-1-5
2
24
Мессиас
25
Марлон
11
Айртон
9
Клебер
70
29
Вина
88
Собрал
3-5
4
Мендес
25
Меркадо
27
Мойзес
13
Дурадо
9
Алберто
18
Маурисио
11
Видаль
23
Линдосо
Остались в запасе
Сеара
Интернасьонал
77
Gabriel Santos
ЦП
67
André Luiz
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
37
Рик
ЦФ
6
Педро Наресси
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
9
Jael
ЦФ
45
Лима
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
27
Кайке Роша
ЦЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
12
Emerson Júnior
ЦФ
14
Марсело Ломба
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
77
Gabriel Santos
ЦП
67
André Luiz
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
37
Рик
ЦФ
6
Педро Наресси
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
9
Jael
ЦФ
45
Лима
ЦФ
Остались в запасе
27
Кайке Роша
ЦЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
12
Emerson Júnior
ЦФ
14
Марсело Ломба
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Сеара - Интернасьонал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
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