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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Сеара
Интернасьонал - Сеара: обзор матча 11 сентября 2020
Интернасьонал
11.09.2020, пятница, 01:15
Бразилия. Серия А, 9 тур
2 : 0
Завершен
Сеара
44'
Т. Гальярдо
76'
Т. Гальярдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интернасьонал - Сеара
Замена
Р. Моледо
️️️️
Г. Бочилия
83'
Замена
A. D'Alessandro
️️️️
Т. Гальярдо
83'
83'
Замена
R.
️️️️
Ф. Собрал
ГОЛ! 2:0!
Т. Гальярдо
76'
72'
Замена
Лима
️️️️
W. Oliveira
72'
Замена
R. SÃ³bis
️️️️
Клебер
66'
Желтая карточка
W. Oliveira
Замена
Патрик
️️️️
Нонато
65'
Замена
A. Hernández
️️️️
M. Sarrafiore
65'
45'
+2
Желтая карточка
A.
ГОЛ! 1:0!
Т. Гальярдо
Пас отдал
Эденилсон
44'
Замена
M. Sarrafiore
️️️️
Пеглоу
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
14
Марсело Ломба
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
7
Пеглоу
ЛВ
23
Зе Габриэл
ОП
16
Нонато
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Сеара
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
35
Шарлес
ЦП
88
Фернандо Собрал
ЦП
29
Вина
АП
9
Клебер
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
1
Fernando Prass
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
7
Manucho
ЦФ
1
Lucas FranÃ§a
ЦФ
3
Tiago Pagnussat
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Интернасьонал
4
Родриго Моледо
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
8
Патрик
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
99
Abel Hernández
ЦФ
10
Andres D'Alessandro
ЦФ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Сеара
29
Витор Жакаре
ЛВ
37
Рик
ПВ
45
Лима
ПВ
91
Wescley
ЦФ
74
Martha
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
23
Rafael SÃ³bis
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
12
Diogo Silva
ЦФ
3-1-4-1-1
14
Ломба
27
Мойзес
31
Куэста
20
Саравия
23
Зе Габриэл
16
Нонато
88
Эденилсон
21
Бочилия
5
Кардозо
7
Пеглоу
91
Гальярдо
2-2-5
35
Шарлес
88
Собрал
29
Вина
23
Гонсалвеш
2
55
3
1
7
99
99
91
Гальярдо
10
10
91
Гальярдо
7
Пеглоу
30
30
7
Пеглоу
16
Нонато
8
Патрик
8
Патрик
16
Нонато
21
Бочилия
4
Моледо
4
Моледо
21
Бочилия
9
Клебер
23
23
9
Клебер
88
Собрал
8
8
88
Собрал
55
45
Лима
45
Лима
55
Остались в запасе
Интернасьонал
Сеара
25
Бруно Пракседес
АП
95
Маркос Гильерме
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
6
Uendel
ЦФ
23
Родиней
ПЗ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
29
Витор Жакаре
ЛВ
91
Wescley
ЦФ
74
Martha
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
37
Рик
ПВ
10
Felipe
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
12
Diogo Silva
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
25
Бруно Пракседес
АП
95
Маркос Гильерме
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
6
Uendel
ЦФ
23
Родиней
ПЗ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
Остались в запасе
29
Витор Жакаре
ЛВ
91
Wescley
ЦФ
74
Martha
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
37
Рик
ПВ
10
Felipe
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
12
Diogo Silva
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Интернасьонал - Сеара
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
- : -
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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