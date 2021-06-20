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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Сеара
Интернасьонал - Сеара: обзор матча 20 июня 2021
Интернасьонал
20.06.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 5 тур
1 : 1
Завершен
Сеара
8'
Эденилсон (П)
45+1'
Лима
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интернасьонал - Сеара
90'
+4
Замена
B.
️️️️
G. Dias
90'
+4
Замена
K.
️️️️
Б. Пачеко
Замена
M. Vinicius
️️️️
Ю. Алберто
87'
Замена
Пеглоу
️️️️
L. Borges
82'
Замена
Нонато
️️️️
Хейтор
82'
76'
Замена
Вина
️️️️
Жоржиньо
76'
Замена
Шарлес
️️️️
Марлон
71'
Желтая карточка
Марлон
Замена
К. Видаль
️️️️
Т. Гальярдо
68'
Замена
Маурисио
️️️️
Л. Рамос
68'
Желтая карточка
Л. Рибейро
65'
49'
Желтая карточка
Ф. Собрал
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Лима
Желтая карточка
L. Borges
39'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Эденилсон
8'
6'
Желтая карточка
V. Machado
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
42
Даниэл
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
16
Лукас Рамос
ОП
23
Родриго Линдосо
ОП
8
Патрик
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
9
Юри Алберто
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
77
Juan Manuel Cuesta
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
13
Gabriel Dias
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
88
Фернандо Собрал
ЦП
25
Марлон
ЦП
17
Жоржиньо
АП
45
Лима
ПВ
50
Vinícius Machado
ЦФ
11
Saulo Mineiro
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Интернасьонал
7
Пеглоу
ЛВ
23
Зе Габриэл
ОП
13
Родриго Дурадо
ОП
16
Нонато
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
18
Маурисио
АП
11
Кайо Видаль
ПВ
38
Lucas Mazetti
ЦФ
99
Mello Vinicius
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Сеара
55
Джордан
ЦЗ
29
Виллиан Оливейра
ОП
6
Педро Наресси
ЦП
35
Шарлес
ЦП
29
Вина
АП
11
Йони Гонсалес
ПВ
77
Hélio
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
27
Buiu
ЦФ
67
André Luiz
ЦФ
23
Wendson
ЦФ
12
Davi
ЦФ
4-2-2-3
42
Даниэл
27
Мойзес
31
Куэста
14
Рибейро
5
Хейтор
16
Рамос
23
Линдосо
8
Патрик
88
Эденилсон
77
91
Гальярдо
9
Алберто
3-2-2-4
13
24
Мессиас
91
Пачеко
88
Собрал
25
Марлон
45
Лима
17
Жоржиньо
7
Мендоса
15
11
50
91
Гальярдо
11
Видаль
11
Видаль
91
Гальярдо
9
Алберто
99
99
9
Алберто
7
Пеглоу
7
Пеглоу
5
Хейтор
16
Нонато
16
Нонато
5
Хейтор
16
Рамос
18
Маурисио
18
Маурисио
16
Рамос
4
4
17
Жоржиньо
29
Вина
29
Вина
17
Жоржиньо
91
Пачеко
70
70
91
Пачеко
25
Марлон
35
Шарлес
35
Шарлес
25
Марлон
13
27
27
13
Остались в запасе
Интернасьонал
Сеара
23
Зе Габриэл
ОП
38
Lucas Mazetti
ЦФ
5
Джонни Кардозо
ЦП
13
Родриго Дурадо
ОП
41
Pedro Henrique
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
11
Йони Гонсалес
ПВ
77
Hélio
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
6
Педро Наресси
ЦП
67
André Luiz
ЦФ
55
Джордан
ЦЗ
29
Виллиан Оливейра
ОП
23
Wendson
ЦФ
12
Davi
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
23
Зе Габриэл
ОП
38
Lucas Mazetti
ЦФ
5
Джонни Кардозо
ЦП
13
Родриго Дурадо
ОП
41
Pedro Henrique
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Остались в запасе
11
Йони Гонсалес
ПВ
77
Hélio
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
6
Педро Наресси
ЦП
67
André Luiz
ЦФ
55
Джордан
ЦЗ
29
Виллиан Оливейра
ОП
23
Wendson
ЦФ
12
Davi
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Интернасьонал - Сеара
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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