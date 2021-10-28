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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Сеара
Баия - Сеара: обзор матча 28 октября 2021
Баия
28.10.2021, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 23 тур
1 : 1
Завершен
Сеара
57'
Жилберто
54'
С. Мендоса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баия - Сеара
88'
Замена
W. Oliveira
️️️️
С. Мендоса
87'
Замена
K.
️️️️
Вина
83'
Вторая желтая
Клебер
81'
Желтая карточка
Клебер
79'
Замена
Рик
️️️️
Эрик
Замена
Э. Фернандо
️️️️
L. Araujo
75'
Замена
H. Rodallega
️️️️
Жилберто
75'
Желтая карточка
L. Araujo
72'
71'
Замена
Клебер
️️️️
J.
Замена
Роналдо
️️️️
Ж. Капишаба
71'
Замена
J. Pablo Ramírez
️️️️
Даниэл
71'
ГОЛ! 1:1!
Жилберто
Пас отдал
Ж. Капишаба
57'
54'
ГОЛ! 0:1!
С. Мендоса
Пас отдал
J.
Замена
L. Araujo
️️️️
J.
46'
Желтая карточка
Н. Параиба
38'
Желтая карточка
M. Bahia
35'
32'
Желтая карточка
Б. Пачеко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
0
Jonas
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
21
R. N. Oliveira
ЦФ
5
Patrick de Lucca
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
2
Нино Параиба
ЦФ
4
Luiz Otávio
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Сеара
24
Мессиас
ЦЗ
13
Gabriel Dias
ЦЗ
91
Бруно Пачеко
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
29
Вина
ЦФ
9
Jael
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Баия
20
Eugenio Isnaldo
ЦП
11
Hugo Rodallega
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
22
Douglas Borel
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
7
Роналдо
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
Сеара
77
Gabriel Santos
ЦП
25
Марлон
ЦП
1
Richard
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
37
Рик
ЦФ
45
Лима
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
1-5
29
Капишаба
2
Параиба
9
Жилберто
94
Даниэл
4
13
Конти
2-5
24
Мессиас
13
19
9
29
Вина
88
Собрал
7
Мендоса
9
Жилберто
11
11
9
Жилберто
0
77
77
0
35
Фернандо
35
Фернандо
29
Капишаба
7
Роналдо
7
Роналдо
29
Капишаба
94
Даниэл
10
10
94
Даниэл
7
Мендоса
55
55
7
Мендоса
29
Вина
70
70
29
Вина
33
Эрик
37
Рик
37
Рик
33
Эрик
9
9
Клебер
9
Клебер
9
Остались в запасе
Баия
Сеара
20
Eugenio Isnaldo
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
22
Douglas Borel
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
77
Gabriel Santos
ЦП
25
Марлон
ЦП
1
Richard
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
45
Лима
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
20
Eugenio Isnaldo
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
22
Douglas Borel
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
Остались в запасе
77
Gabriel Santos
ЦП
25
Марлон
ЦП
1
Richard
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
45
Лима
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Баия - Сеара
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Фонте-Нова
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