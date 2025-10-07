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Аргентина. Примера
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Химнасия
Херман Конти
€ 200 тыс
Херман Конти
Химнасия
3 июня 1994 (32), Санта-Фе
#13 | Защитник
193 см
Аргентина
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Новости
Трансферы
Руй Кошта может отправиться на зону из-за «Локомотива»
2025.10.07 10:10
9
«Локомотив» объявил об уходе легионера, проданного неделю назад
2024.01.26 21:44
«Локомотив» продал защитника за 900 тысяч
2024.01.18 10:30
3
«Локомотив» объявил об уходе центрального защитника
2023.08.31 16:40
1
«Локомотив» отдал в аренду защитника Конти
2023.08.29 15:15
1
«Локомотив» получил предложение по Конти
2023.08.09 11:39
2
«Не деньги или что-либо еще». Конти объяснил мотив своего перехода в «Локомотив»
2023.02.16 12:40
2
Защитник «Локомотива» Конти рассказал о несостоявшемся переходе в «Зенит» в 2017 году
2023.02.16 11:00
Конти объяснил, почему перешел в «Локомотив»
2023.01.31 21:57
1
«Бенфика» получит 20% от перепродажи Конти. Он бесплатно перешел в «Локомотив»
2023.01.30 13:41
Семин прокомментировал переход Конти в «Локомотив»
2023.01.30 13:00
Конти обратился к болельщикам «Локомотива»
2023.01.30 10:10
4
Фото
Конти – новый игрок «Локомотива»
2023.01.30 09:30
1
Защитник Конти перешел из «Бенфики» в «Локомотив» («Чемпионат»)
2023.01.29 20:26
1
Защитник «Бенфики» Конти прибыл в расположение «Локомотива»
2023.01.27 23:39
Стало известно, когда Конти пройдeт медосмотр для «Локомотива»
2023.01.26 19:19
«Локомотив» подпишет контракт на 2,5 года с защитником «Бенфики»
2023.01.25 21:20
«Локомотив» бесплатно подпишет защитника «Бенфики» Конти
2023.01.24 11:33
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