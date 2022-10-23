Херман Конти - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Херман
|Фамилия
|Конти
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санта-Фе
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Херман
|Фамилия
|Конти
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санта-Фе
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|193
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Ростов
|1:3
|Локомотив
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|27.02.2023
|1' - 90'
|Спартак
|4:2
|Локомотив
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|83'
|22.02.2023
|Был в запасе
|Локомотив
|0:1
|Спартак
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|12.02.2023
|1' - 46'
|Локомотив
|2:1
|Урал
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Америка Минейро
|21
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|10.11.2022
|1' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|2:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|06.11.2022
|1' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:4
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|02.11.2022
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|27.10.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|23.10.2022
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Форталеза (Форталеза)
|10.10.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|07.10.2022
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|01.10.2022
|1' -90'
|Сеара (Форталеза)
|1:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|25.07.2022
|72' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|22.07.2022
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|18.07.2022
|46' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:3
|Брагантино (Сан-Паулу)
|12.07.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|20'
|04.07.2022
|76' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|16.06.2022
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|09.06.2022
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:2
|Сеара (Форталеза)
|04.06.2022
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Куяба (Куяба)
|15.05.2022
|1' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|1:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|07.05.2022
|75' -56'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|30.04.2022
|87' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|24.04.2022
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|3:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|17.04.2022
|67' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|4:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|11.04.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)