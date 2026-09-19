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Аргентина. Примера
Команды
Химнасия
Херман Конти
Статистика
€ 200 тыс
Херман Конти - статистика
Химнасия
3 июня 1994 (32), Санта-Фе
#13 | Защитник
193 см
Аргентина
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Химнасия
2 : 2
19.09.2026
Банфилд
1' - 90'
Аргентина. Примера, 9 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 1
13.09.2026
Химнасия
1' - 90'
Аргентина. Примера, 8 тур
Химнасия
2 : 1
05.09.2026
Тигре
1' - 90'
45'
Аргентина. Примера, 7 тур
Росарио Сентраль
1 : 2
29.08.2026
Химнасия
1' - 90'
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
Товарищеские матчи 2026
Аргентина. Примера 2025
Аргентина. Примера 2024
Копа Судамерикана 2024
Товарищеские матчи 2023
Бразилия. Серия А 2022
Россия. Кубок 2022/2023
Россия. Премьер-лига 2022/2023
Лига чемпионов 2018/2019
Португалия. Примейра 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Химнасия
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи,
Зенит
1 : 1
05.07.2026
Химнасия
1' - 90'
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