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    Херман Конти - статистика

    #30 | Защитник
    Имя Херман
    Фамилия Конти
    Команда Локомотив
    Состав Основной
    Родной город Санта-Фе
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 июня 1994 (28 лет)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Ростов 1:3 Локомотив Россия. Премьер-лига, 18 тур
    27.02.2023 1' - 90' Спартак 4:2 Локомотив Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
    83'
    22.02.2023 Был в запасе Локомотив 0:1 Спартак Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
    12.02.2023 1' - 46' Локомотив 2:1 Урал Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Америка Минейро 21 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    10.11.2022 1' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 2:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    06.11.2022 1' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 1:4 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    02.11.2022 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    27.10.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 2:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    23.10.2022 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    16.10.2022 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Форталеза (Форталеза)
    10.10.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    07.10.2022 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    01.10.2022 1' -90' Сеара (Форталеза) 1:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    28.08.2022 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    25.07.2022 72' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    22.07.2022 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    18.07.2022 46' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:3 Брагантино (Сан-Паулу)
    12.07.2022 1' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    20'
    04.07.2022 76' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Гойас (Гояния)
    16.06.2022 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    09.06.2022 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:2 Сеара (Форталеза)
    04.06.2022 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 2:1 Куяба (Куяба)
    15.05.2022 1' -90' Коритиба (Коритиба) 1:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    07.05.2022 75' -56' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    30.04.2022 87' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    24.04.2022 1' -90' Сантос (Сан-Паулу) 3:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    17.04.2022 67' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 4:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    11.04.2022 1' -90' Аваи (Флорианополис) 1:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
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