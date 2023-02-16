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    «Не деньги или что-либо еще». Конти объяснил мотив своего перехода в «Локомотив»

    Зимний новичок «Локомотива» Херман Конти равссказал, почему решил продолжить карьеру в московском клубе.

    – Ты и «Локомотив» – как так получилось? Быстро согласился?

    – Это было непростое решение. Новая страна, новый чемпионат, новый климат...

    В конце концов я ответил, что готов, потому что очень хочу реабилитироваться за неудачу на европейском континенте.

    В «Бенфике» у меня не получилось закрепиться в составе и выстрелить. Надеюсь, в «Локомотиве» сложится удачнее.

    – Ты сказал про непростое решение. Какие были варианты, помимо «Локо»?

    – Меня звали в США. Плюс была возможность остаться в Бразилии. Предложение от «Локомотива» оказалось достаточно неожиданным – я уже и не рассчитывал вернуться в европейский футбол.

    Именно это – главная мотивация. Не деньги или что-либо еще. К тому же я знал, что это большой клуб, в котором все организовано на топ-уровне. Хочу добиться с ним успехов.

    – Тебя не смущало, что переходишь в команду, которая идет на 14-м месте?

    – Я понимаю, что статус и уровень «Локомотива» не позволят вылететь в Первую лигу. Со своей стороны сделаю все, чтобы это не случилось. К тому же у нас есть еще и Кубок России!

    – Но нет еврокубков.

    – На эту ситуацию я никак не могу повлиять. Надеюсь, в ближайшем будущем российские клубы вернут в международные турниры. От этого выиграют абсолютно все.

    - Но лично ты рассчитываешь сыграть в еврокубках? Или, переходя в «Локо», понимал, что это исключено?

    – Я в курсе санкций ФИФА и УЕФА. Но, как уже сказал, никто не знает, что случится в дальнейшем. Сегодня бан России есть, а завтра его могут отменить.

    – Как в семье восприняли твое желание перейти в российский клуб?

    – Конечно, определенные опасения возникали – сам понимаешь, по телевизору всякое показывают...

    Но мое желание вернуться в европейский футбол перевесило все сомнения.

    К тому же я созвонился с Адольфо Гайчем, Педриньо, Диего Лаксальтом. Они меня заверили, что в России все супер – нет повода для беспокойства.

    • Конти перешел в «Локо» в качестве свободного агента.
    • Стороны заключили контракт до 30 июня 2025 года.
    • Защитник взял 30-й игровой номер.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +688

      Forvard47 1 час назад

      К тому же я созвонился с Адольфо Гайчем, ********, Диего Лаксальтом. Они меня заверили, что в России все супер – нет повода для беспокойства.

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    • ...
      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 1 час назад

      Локомотив на что-то нацелился.

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