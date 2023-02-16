«Не деньги или что-либо еще». Конти объяснил мотив своего перехода в «Локомотив»

Зимний новичок «Локомотива» Херман Конти равссказал, почему решил продолжить карьеру в московском клубе.

– Ты и «Локомотив» – как так получилось? Быстро согласился?

– Это было непростое решение. Новая страна, новый чемпионат, новый климат...

В конце концов я ответил, что готов, потому что очень хочу реабилитироваться за неудачу на европейском континенте.

В «Бенфике» у меня не получилось закрепиться в составе и выстрелить. Надеюсь, в «Локомотиве» сложится удачнее.

– Ты сказал про непростое решение. Какие были варианты, помимо «Локо»?

– Меня звали в США. Плюс была возможность остаться в Бразилии. Предложение от «Локомотива» оказалось достаточно неожиданным – я уже и не рассчитывал вернуться в европейский футбол.

Именно это – главная мотивация. Не деньги или что-либо еще. К тому же я знал, что это большой клуб, в котором все организовано на топ-уровне. Хочу добиться с ним успехов.

– Тебя не смущало, что переходишь в команду, которая идет на 14-м месте?

– Я понимаю, что статус и уровень «Локомотива» не позволят вылететь в Первую лигу. Со своей стороны сделаю все, чтобы это не случилось. К тому же у нас есть еще и Кубок России!

– Но нет еврокубков.

– На эту ситуацию я никак не могу повлиять. Надеюсь, в ближайшем будущем российские клубы вернут в международные турниры. От этого выиграют абсолютно все.

- Но лично ты рассчитываешь сыграть в еврокубках? Или, переходя в «Локо», понимал, что это исключено?

– Я в курсе санкций ФИФА и УЕФА. Но, как уже сказал, никто не знает, что случится в дальнейшем. Сегодня бан России есть, а завтра его могут отменить.

– Как в семье восприняли твое желание перейти в российский клуб?

– Конечно, определенные опасения возникали – сам понимаешь, по телевизору всякое показывают...

Но мое желание вернуться в европейский футбол перевесило все сомнения.

К тому же я созвонился с Адольфо Гайчем, Педриньо, Диего Лаксальтом. Они меня заверили, что в России все супер – нет повода для беспокойства.

Конти перешел в «Локо» в качестве свободного агента.

Стороны заключили контракт до 30 июня 2025 года.

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