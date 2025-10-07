Руй Кошта может отправиться на зону из-за «Локомотива»

Президент «Бенфики» Руй Кошта предстанет перед судом за ведение трансферных дел с «Локомотивом».
Речь идет о получении Коштой 76 тысяч евро, которые «Локомотив» перевел в Португалию в счет оплаты трансфера защитника Хермана Конти. Эту транзакцию посчитали нарушением европейских санкций в отношении России.
Коште грозит тюремный срок до пяти лет.
- «Локомотив» купил Конти у «Бенфики» в январе 2023 года за 300 тысяч евро.
- В январе 2024 года «Локо» продал аргентинца аргентинскому «Расингу» за 600 тысяч.
- За «Локомотив» Херман провел 5 матчей, сделал ассист.
Источник: CNN Portugal