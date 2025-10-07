Введите ваш ник на сайте
Руй Кошта может отправиться на зону из-за «Локомотива»

Сегодня, 10:10
5

Президент «Бенфики» Руй Кошта предстанет перед судом за ведение трансферных дел с «Локомотивом».

Речь идет о получении Коштой 76 тысяч евро, которые «Локомотив» перевел в Португалию в счет оплаты трансфера защитника Хермана Конти. Эту транзакцию посчитали нарушением европейских санкций в отношении России.

Коште грозит тюремный срок до пяти лет.

  • «Локомотив» купил Конти у «Бенфики» в январе 2023 года за 300 тысяч евро.
  • В январе 2024 года «Локо» продал аргентинца аргентинскому «Расингу» за 600 тысяч.
  • За «Локомотив» Херман провел 5 матчей, сделал ассист.

Источник: CNN Portugal
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Химнасия Локомотив Бенфика Конти Херман
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Галина Бронемясова
1759821796
ну всё, теперь брага точно не отдаст нам салазара, гы-гы!
Ответить
acor94
1759821804
Посидит, подумает, как с нами дела вести!
Ответить
FanatSerj
1759822543
Пара бы им ЕС переименовать в Свободный демократический Европейский ГУЛАГ )))
Ответить
alefreddy
1759822628
совсем обалдело общество ЛГБТ
Ответить
neveldomha
1759828912
Он же не отдал России деньги, а получил от нее. Соответственно пополнил бюджет португашек на очень приличную сумму. эССэсовцы совсем сбрендили.
Ответить
