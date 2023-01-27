Защитник «Бенфики» Конти прибыл в расположение «Локомотива»

«Локомотив» подпишет защитника «Бенфики» Хермана Конти. Игрок уже прибыл в расположение москвичей на сборе в ОАЭ.
Завтра, 28 января, Конти пройдет медосмотр и подпишет контракт на 2,5 года.
- Конти перейдет на правах свободного агента.
- Футболист весь 2022-й год провел в аренде в бразильской «Америке».
- Его рыночная цена – 2 миллиона евро.
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Источник: «Чемпионат»