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    Защитник «Локомотива» Конти рассказал о несостоявшемся переходе в «Зенит» в 2017 году

    Зимний новичок «Локомотива» Херман Конти мог оказаться в России еще несколько лет назад.

    28-летний аргентинец подтвердил, что в 2017 году его пытался купить «Зенит».

    – Правда, что ты мог оказаться в России гораздо раньше? Летом 2017-го писали, что ты близок к переходу в «Зенит».

    – Это правда. Причем мной интересовался не только «Зенит» – были и другие хорошие клубы.

    Но в «Колоне» довольно одиозный президент, который зарубил все предложения. В итоге смогли договориться только с «Бенфикой».

    Не жалею, что не перешел в «Зенит». Значит, так было нужно. Зато теперь у меня есть дополнительная мотивация в матчах с этим клубом.

    • Конти перешел в «Локо» в качестве свободного агента.
    • Стороны заключили контракт до 30 июня 2025 года.
    • Защитник взял 30-й игровой номер.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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