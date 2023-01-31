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    Конти объяснил, почему перешел в «Локомотив»

    Новичок «Локомотива» Херман Конти прокомментировал переход в московский клуб.

    — Долго ли думал над переходом? Что стало решающим фактором, чтобы перейти сюда?

    — Прежде всего, главным фактором для меня было снова попробовать себя в европейском чемпионате. Это вызов самому себе. По сравнению с этим в Аргентине было не так интересно. Много не раздумывал над тем, чтобы сюда приехать.

    — С кем-то советовался перед тем, как принимать решение по переходу, или это твой личный выбор?

    — Кроме того, что разговаривал с Педро Габриэлом, который провeл здесь шесть месяцев, я ещe созванивался с аргентинцами, которые играют в Москве, в других клубах. Расспрашивал их о ситуации здесь — как город, как страна. В итоге мне все сказали, что всe замечательно. Это тоже повлияло на положительное решение.

    • Аргентинец перешел в «Локо» в качестве свободного агента.
    • Стороны заключили контракт до 30 июня 2025 года.
    • Конти взял 30-й игровой номер.

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    Источник: сайт «Локомотива»

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