Конти объяснил, почему перешел в «Локомотив»

Новичок «Локомотива» Херман Конти прокомментировал переход в московский клуб.

— Долго ли думал над переходом? Что стало решающим фактором, чтобы перейти сюда?

— Прежде всего, главным фактором для меня было снова попробовать себя в европейском чемпионате. Это вызов самому себе. По сравнению с этим в Аргентине было не так интересно. Много не раздумывал над тем, чтобы сюда приехать.

— С кем-то советовался перед тем, как принимать решение по переходу, или это твой личный выбор?

— Кроме того, что разговаривал с Педро Габриэлом, который провeл здесь шесть месяцев, я ещe созванивался с аргентинцами, которые играют в Москве, в других клубах. Расспрашивал их о ситуации здесь — как город, как страна. В итоге мне все сказали, что всe замечательно. Это тоже повлияло на положительное решение.

Аргентинец перешел в «Локо» в качестве свободного агента.

Стороны заключили контракт до 30 июня 2025 года.

Конти взял 30-й игровой номер.

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