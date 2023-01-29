Защитник Конти перешел из «Бенфики» в «Локомотив» («Чемпионат»)

«Локомотив» заключил контракт с защитником «Бенфики» Херманом Конти. Он рассчитан на 2,5 года.

Вскоре о сделке объявят официально. Игрок уже на сборе «Локомотива» в ОАЭ.

Конти перешел на правах свободного агента.

Футболист весь 2022-й год провел в аренде в бразильской «Америке».

Его рыночная цена – 2 миллиона евро.

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