Защитник Конти перешел из «Бенфики» в «Локомотив» («Чемпионат»)

Деньгами в Локомотив заманили. Других вариантов нет...
«Локомотив» заключил контракт с защитником «Бенфики» Херманом Конти. Он рассчитан на 2,5 года.
Вскоре о сделке объявят официально. Игрок уже на сборе «Локомотива» в ОАЭ.
- Конти перешел на правах свободного агента.
- Футболист весь 2022-й год провел в аренде в бразильской «Америке».
- Его рыночная цена – 2 миллиона евро.
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