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    Защитник Конти перешел из «Бенфики» в «Локомотив» («Чемпионат»)

    «Локомотив» заключил контракт с защитником «Бенфики» Херманом Конти. Он рассчитан на 2,5 года.

    Вскоре о сделке объявят официально. Игрок уже на сборе «Локомотива» в ОАЭ.

    • Конти перешел на правах свободного агента.
    • Футболист весь 2022-й год провел в аренде в бразильской «Америке».
    • Его рыночная цена – 2 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18690

      Cleaner 58 минут назад

      Деньгами в Локомотив заманили. Других вариантов нет...

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