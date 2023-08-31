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    «Локомотив» объявил об уходе центрального защитника

    Защитник «Локомотива» Херман Конти перешел в аргентинский «Колон» на правах аренды.

    Соглашение рассчитано до июня 2024 года, сообщили в московском клубе.

    «Всем привет! Это Херман Конти. К сожалению, в «Локомотиве» не получилось сделать всe, что я хотел. Но жизнь продолжается. Я возвращаюсь в Аргентину, буду выступать там.

    Всем удачи, всех обнимаю! Я навсегда останусь преданным поклонником «Локо», – сказал Конти.

    • 29-летний Конти – воспитанник «Колона».
    • В «Локо» он был с января 2023 года.
    • Статистика аргентинца: 5 матчей и 1 ассист.

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    Источник: сайт «Локомотива»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      tupsuefulp 2 часа назад


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      Рейтинг: +15983

      Алексей З 2 часа назад

      отдали и перекрестились.

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