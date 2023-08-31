«Локомотив» объявил об уходе центрального защитника

Защитник «Локомотива» Херман Конти перешел в аргентинский «Колон» на правах аренды.
Соглашение рассчитано до июня 2024 года, сообщили в московском клубе.
«Всем привет! Это Херман Конти. К сожалению, в «Локомотиве» не получилось сделать всe, что я хотел. Но жизнь продолжается. Я возвращаюсь в Аргентину, буду выступать там.
Всем удачи, всех обнимаю! Я навсегда останусь преданным поклонником «Локо», – сказал Конти.
- 29-летний Конти – воспитанник «Колона».
- В «Локо» он был с января 2023 года.
- Статистика аргентинца: 5 матчей и 1 ассист.
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Источник: сайт «Локомотива»