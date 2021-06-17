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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Баия
Сеара - Баия: обзор матча 17 июня 2021
Сеара
17.06.2021, четверг, 22:00
Бразилия. Серия А, 4 тур
1 : 2
Завершен
Баия
16'
S. Mineiro
30'
Жилберто (П)
35'
Жилберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сеара - Баия
Желтая карточка
Б. Пачеко
89'
86'
Желтая карточка
Т. Андерсон
81'
Желтая карточка
Э. Фернандо
76'
Замена
О. Руис
️️️️
Росси
76'
Замена
Э. Фернандо
️️️️
Даниэл
Замена
Шарлес
️️️️
G. Dias
73'
72'
Замена
L. Araujo
️️️️
Тасиано
72'
Замена
M.
️️️️
Жилберто
Замена
Марлон
️️️️
W. Oliveira
69'
Замена
Вина
️️️️
Жоржиньо
69'
Желтая карточка
Жоржиньо
67'
63'
Замена
P. de Lucca
️️️️
J.
60'
Желтая карточка
J.
Желтая карточка
С. Мендоса
37'
35'
ГОЛ! 1:2!
Жилберто
Пас отдал
M. Bahia
30'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Жилберто
ГОЛ! 1:0!
S. Mineiro
Пас отдал
Жоржиньо
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
4
Клаус
ЦЗ
13
Gabriel Dias
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
88
Фернандо Собрал
ЦП
17
Жоржиньо
АП
45
Лима
ПВ
50
Vinícius Machado
ЦФ
11
Saulo Mineiro
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Баия
18
Жуниньо
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
16
Тасиано
ЦП
19
Тонни Андерсон
АП
94
Даниэл
АП
31
Росси
ПВ
4
Luiz Otávio
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
0
Jonas
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Сеара
55
Джордан
ЦЗ
6
Педро Наресси
ЦП
35
Шарлес
ЦП
25
Марлон
ЦП
29
Вина
АП
11
Йони Гонсалес
ПВ
23
Wendson
ЦФ
77
Hélio
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
67
André Luiz
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
27
Buiu
ЦФ
Баия
1
Дуглас Фридрих
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
11
Оскар Руис
ЛП
35
Эдсон Фернандо
ОП
70
Пабло Роберто
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
5
Patrick de Lucca
ЦФ
0
Maycon
ЦФ
4-1-2-4
91
Пачеко
13
24
Мессиас
4
Клаус
88
Собрал
17
Жоржиньо
45
Лима
50
7
Мендоса
55
11
2-1-3-5
42
Гедес
18
Жуниньо
16
Тасиано
31
Росси
94
Даниэл
19
Андерсон
4
6
0
9
Жилберто
95
17
Жоржиньо
29
Вина
29
Вина
17
Жоржиньо
13
35
Шарлес
35
Шарлес
13
55
25
Марлон
25
Марлон
55
16
Тасиано
77
77
16
Тасиано
0
5
5
0
31
Росси
11
Руис
11
Руис
31
Росси
94
Даниэл
35
Фернандо
35
Фернандо
94
Даниэл
9
Жилберто
0
0
9
Жилберто
Остались в запасе
Сеара
Баия
55
Джордан
ЦЗ
23
Wendson
ЦФ
77
Hélio
ЦФ
11
Йони Гонсалес
ПВ
6
Педро Наресси
ЦП
70
Kelvyn
ЦФ
67
André Luiz
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
27
Buiu
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
77
Mateus Claus
ЦФ
1
Дуглас Фридрих
ВР
28
Lucas Fonseca
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
70
Пабло Роберто
ЦП
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
55
Джордан
ЦЗ
23
Wendson
ЦФ
77
Hélio
ЦФ
11
Йони Гонсалес
ПВ
6
Педро Наресси
ЦП
70
Kelvyn
ЦФ
67
André Luiz
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
27
Buiu
ЦФ
Остались в запасе
77
Mateus Claus
ЦФ
1
Дуглас Фридрих
ВР
28
Lucas Fonseca
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
70
Пабло Роберто
ЦП
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Сеара - Баия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
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