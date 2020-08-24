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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Баия
Сеара - Баия: обзор матча 24 августа 2020
Сеара
24.08.2020, понедельник, 02:00
Бразилия. Серия А, 5 тур
2 : 0
Завершен
Баия
12'
Клебер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сеара - Баия
87'
Замена
М. Салданья
️️️️
Росси
87'
Замена
Алессон
️️️️
R.
Замена
W.
️️️️
Вина
86'
Замена
R.
️️️️
Шарлес
86'
71'
Желтая карточка
R.
66'
Замена
F.
️️️️
Жилберто
66'
Замена
Клайсон
️️️️
Ã.
Замена
F.
️️️️
W. Oliveira
60'
46'
Замена
Даниэл
️️️️
Грегоре
Замена
R. SÃ³bis
️️️️
Клебер
46'
44'
Желтая карточка
Грегоре
Желтая карточка
Клебер
32'
ГОЛ! 1:0!
Клебер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
6
Луис Отавио
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
88
Фернандо Собрал
ЦП
35
Шарлес
ЦП
29
Вина
АП
1
Fernando Prass
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
27
Leandro Carvalho
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Баия
18
Жуниньо
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
40
Грегоре
ОП
31
Росси
ПВ
33
Anderson
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
17
Ãlber
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
14
Ernando
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Сеара
29
Витор Жакаре
ЛВ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
45
Лима
ПВ
4
Eduardo Brock
ЦФ
23
Rafael SÃ³bis
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
12
Diogo Silva
ЦФ
Баия
4
Игнасио
ЦЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
77
Алессон
ЛВ
16
Жадсон
ЦП
29
Клайсон
ЦП
94
Даниэл
АП
20
Матеус Салданья
ЦФ
20
FernandÃ£o
ЦФ
17
Elton
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
3-2-1-5
91
Пачеко
6
Отавио
2
Хавьер
88
Собрал
35
Шарлес
29
Вина
9
Клебер
15
55
27
1
2-1-1-5
18
Педро
18
Жуниньо
40
Грегоре
31
Росси
10
14
2
16
17
9
Клебер
23
23
9
Клебер
55
19
19
55
29
Вина
91
91
29
Вина
35
Шарлес
8
8
35
Шарлес
31
Росси
20
Салданья
20
Салданья
31
Росси
10
77
Алессон
77
Алессон
10
9
Жилберто
20
20
9
Жилберто
40
Грегоре
94
Даниэл
94
Даниэл
40
Грегоре
17
29
Клайсон
29
Клайсон
17
Остались в запасе
Сеара
Баия
4
Eduardo Brock
ЦФ
29
Витор Жакаре
ЛВ
45
Лима
ПВ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
10
Felipe
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
12
Diogo Silva
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
17
Elton
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
4
Игнасио
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
77
Mateus Claus
ЦФ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
16
Жадсон
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
4
Eduardo Brock
ЦФ
29
Витор Жакаре
ЛВ
45
Лима
ПВ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
10
Felipe
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
12
Diogo Silva
ЦФ
Остались в запасе
17
Elton
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
4
Игнасио
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
77
Mateus Claus
ЦФ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
16
Жадсон
ЦП
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Сеара - Баия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
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