4 февраля в рамках 1/8 финала Кубка Франции «Лорьян» на своем поле примет «Париж». Кубковая стадия традиционно сглаживает разницу в классе, однако текущая форма команд и статистика очных встреч позволяют выделить фаворита. «Лорьян» уверенно проходит отрезок сезона, стабильно набирая очки и демонстрируя высокую результативность. «Париж», в свою очередь, уже преподнес громкую сенсацию, выбив ПСЖ, но сохраняет определенные проблемы в игре без мяча.

«Лорьян»

«Лорьян» подходит к матчу в отличном состоянии и выиграл четыре последних встречи. В предыдущем раунде Кубка Франции команда уверенно справилась с «О-Лионне» (3:1). В последних пяти матчах «Лорьян» забил 11 мячей и пропустил всего 4, демонстрируя сбалансированную игру. Средняя результативность составляет 2.20 гола за матч, а оборона допускает лишь 0.80 мяча за игру. Особенно важно, что «Лорьян» забивает уже в шести матчах подряд и крайне уверенно чувствует себя дома против «Парижа».

«Париж»

«Париж» также успешно выступает в Кубке Франции и в прошлом раунде сенсационно обыграл ПСЖ со счетом 1:0. В целом команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, однако атакующая эффективность остается умеренной. В последних пяти играх «Париж» забил 6 голов и пропустил 5, в среднем отличаясь 1.20 раза за матч. При этом оборона команды не всегда справляется с давлением, особенно в выездных встречах против соперников, активно использующих фланги и высокий темп.

Факты о командах

«Лорьян»

Побеждает в 4 последних матчах

Забивает в среднем 2.20 гола за игру

Пропускает в среднем 0.80 гола за матч

Побеждает «Париж» в 5 последних очных матчах дома

«Париж»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в среднем 1.20 гола за игру

Пропускает в среднем 1.00 гола за матч

Забивает в 5 из 7 последних встреч

Прогноз на матч «Лорьян» – «Париж»

Форма «Лорьяна», фактор домашнего поля и успешная статистика очных матчей склоняют прогноз в пользу хозяев. «Париж» способен навязать борьбу за счет организованной обороны, однако более высокая результативность и стабильность «Лорьяна» выглядят решающими факторами в кубковом противостоянии.

