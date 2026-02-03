4 февраля в рамках 1/8 финала Кубка Франции «Лорьян» на своем поле примет «Париж». Кубковая стадия традиционно сглаживает разницу в классе, однако текущая форма команд и статистика очных встреч позволяют выделить фаворита. «Лорьян» уверенно проходит отрезок сезона, стабильно набирая очки и демонстрируя высокую результативность. «Париж», в свою очередь, уже преподнес громкую сенсацию, выбив ПСЖ, но сохраняет определенные проблемы в игре без мяча.
«Лорьян»
«Лорьян» подходит к матчу в отличном состоянии и выиграл четыре последних встречи. В предыдущем раунде Кубка Франции команда уверенно справилась с «О-Лионне» (3:1). В последних пяти матчах «Лорьян» забил 11 мячей и пропустил всего 4, демонстрируя сбалансированную игру. Средняя результативность составляет 2.20 гола за матч, а оборона допускает лишь 0.80 мяча за игру. Особенно важно, что «Лорьян» забивает уже в шести матчах подряд и крайне уверенно чувствует себя дома против «Парижа».
«Париж»
«Париж» также успешно выступает в Кубке Франции и в прошлом раунде сенсационно обыграл ПСЖ со счетом 1:0. В целом команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, однако атакующая эффективность остается умеренной. В последних пяти играх «Париж» забил 6 голов и пропустил 5, в среднем отличаясь 1.20 раза за матч. При этом оборона команды не всегда справляется с давлением, особенно в выездных встречах против соперников, активно использующих фланги и высокий темп.
Факты о командах
«Лорьян»
- Побеждает в 4 последних матчах
- Забивает в среднем 2.20 гола за игру
- Пропускает в среднем 0.80 гола за матч
- Побеждает «Париж» в 5 последних очных матчах дома
«Париж»
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
- Забивает в среднем 1.20 гола за игру
- Пропускает в среднем 1.00 гола за матч
- Забивает в 5 из 7 последних встреч
Прогноз на матч «Лорьян» – «Париж»
Форма «Лорьяна», фактор домашнего поля и успешная статистика очных матчей склоняют прогноз в пользу хозяев. «Париж» способен навязать борьбу за счет организованной обороны, однако более высокая результативность и стабильность «Лорьяна» выглядят решающими факторами в кубковом противостоянии.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Лорьяна» – коэффициент 2.25
- «Лорьян» с форой (0) – коэффициент 1.65