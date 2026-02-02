3 февраля 2026 года на стадионе «Ренато Даль’Ара» в Болонье состоится матч 23-го тура чемпионата Италии, в котором «Болонья» примет «Милан». Хозяева, демонстрирующие яркую атакующую игру, но испытывающие серьeзные проблемы в обороне, столкнутся с одним из лидеров чемпионата. Гости, не знающие поражений в 21 матче Серии А, едут в Болонью в статусе явного фаворита. Встреча атакующего аутсайдера и оборонительно стабильного гранда обещает стать тактически интересным противостоянием.

«Болонья»

Коллектив подходит к матчу в нестабильном состоянии, не побеждая в пяти последних домашних матчах, но демонстрируя впечатляющую результативность. Поражение от «Дженоа» (3:2) стало типичным для команды: много голов, но проблемы в защите. «Болонья» – одна из самых результативных команд лиги по последним данным, но при этом одна из самых уязвимых в обороне.

«Милан»

Команда находится в феноменальной форме, не проиграв в 21 матче Серии А подряд и уверенно борясь за чемпионство. Ничья с «Ромой» (1:1) стала редким случаем, когда «Милану» не удалось победить. Россонери демонстрируют идеальный баланс между надeжной обороной и эффективной атакой, будучи эталоном стабильности в лиге.

Факты о командах:

«Болонья»

Не выигрывает в 5 последних домашних матчах Серии А

Забивает в 6 последних матчах подряд

В среднем: 2.20 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 16 из 18 последних матчей

«Милан»

Не проигрывает в 21 последнем матче Серии А

Забивает в 7 последних матчах подряд

В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает «Болонье» в гостях в 13 из 14 последних матчей

Прогноз на матч «Болонья» – «Милан»

Анализ данных указывает на классическое противостояние атаки и обороны. «Болонья» обладает мощнейшим нападением (2.20 гола в среднем), но катастрофически слабой защитой (1.80 пропущенных в среднем). «Милан», напротив, демонстрирует эталонную оборонительную дисциплину (0.80 пропущенных в среднем) при стабильной атаке. Ключевым фактором станет способность «Милана» нейтрализовать одну из лучших атак лиги и использовать уязвимость обороны хозяев. История безоговорочно на стороне гостей. Учитывая чемпионскую мотивацию «Милана» и их феноменальную беспроигрышную серию, они являются фаворитом. Однако «Болонья» в своих стенах всегда опасна и способна забить любому сопернику, что подтверждает их статистика. Наиболее вероятным сценарием видится победа «Милана» или ничья в матче, где «Болонья» может отличиться, но вряд ли избежит поражения.

Рекомендованные ставки: