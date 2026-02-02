Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Болонья» – «Милан»: прогноз и ставки на матч 3 февраля 2026 года с коэффициентом 2.10

02 февраля 2026 8:48
Болонья - Милан
03 февр. 2026, вторник 22:45 | Италия. Серия А, 23 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «Милана»
Сделать ставку

3 февраля 2026 года на стадионе «Ренато Даль’Ара» в Болонье состоится матч 23-го тура чемпионата Италии, в котором «Болонья» примет «Милан». Хозяева, демонстрирующие яркую атакующую игру, но испытывающие серьeзные проблемы в обороне, столкнутся с одним из лидеров чемпионата. Гости, не знающие поражений в 21 матче Серии А, едут в Болонью в статусе явного фаворита. Встреча атакующего аутсайдера и оборонительно стабильного гранда обещает стать тактически интересным противостоянием.

«Болонья»

Коллектив подходит к матчу в нестабильном состоянии, не побеждая в пяти последних домашних матчах, но демонстрируя впечатляющую результативность. Поражение от «Дженоа» (3:2) стало типичным для команды: много голов, но проблемы в защите. «Болонья» – одна из самых результативных команд лиги по последним данным, но при этом одна из самых уязвимых в обороне.

«Милан»

Команда находится в феноменальной форме, не проиграв в 21 матче Серии А подряд и уверенно борясь за чемпионство. Ничья с «Ромой» (1:1) стала редким случаем, когда «Милану» не удалось победить. Россонери демонстрируют идеальный баланс между надeжной обороной и эффективной атакой, будучи эталоном стабильности в лиге.

Факты о командах:

«Болонья»

  • Не выигрывает в 5 последних домашних матчах Серии А
  • Забивает в 6 последних матчах подряд
  • В среднем: 2.20 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 16 из 18 последних матчей

«Милан»

  • Не проигрывает в 21 последнем матче Серии А
  • Забивает в 7 последних матчах подряд
  • В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает «Болонье» в гостях в 13 из 14 последних матчей

Прогноз на матч «Болонья» – «Милан»

Анализ данных указывает на классическое противостояние атаки и обороны. «Болонья» обладает мощнейшим нападением (2.20 гола в среднем), но катастрофически слабой защитой (1.80 пропущенных в среднем). «Милан», напротив, демонстрирует эталонную оборонительную дисциплину (0.80 пропущенных в среднем) при стабильной атаке. Ключевым фактором станет способность «Милана» нейтрализовать одну из лучших атак лиги и использовать уязвимость обороны хозяев. История безоговорочно на стороне гостей. Учитывая чемпионскую мотивацию «Милана» и их феноменальную беспроигрышную серию, они являются фаворитом. Однако «Болонья» в своих стенах всегда опасна и способна забить любому сопернику, что подтверждает их статистика. Наиболее вероятным сценарием видится победа «Милана» или ничья в матче, где «Болонья» может отличиться, но вряд ли избежит поражения.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Милана» – коэффициент 2.10
  • Обе забьют – ДА – коэффициент 1.80

2.10
Победа «Милана»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия А Милан Болонья
Другие прогнозы
08.02.2026
14:15
2.15
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Утрехт - Фейеноорд
Победа Фейеноорда
08.02.2026
14:30
1.60
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья - Парма
Победа Болоньи
08.02.2026
16:30
1.50
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
АЗ Алкмаар - Аякс
Обе команды забьют — Да
08.02.2026
17:00
2.00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Брайтон - Кристал Пэлас
Победа Брайтона
08.02.2026
17:00
1.47
Франция. Лига 1, 21 тур
Ницца - Монако
Обе команды забьют — Да
08.02.2026
17:30
1.98
Германия. Бундеслига, 21 тур
Кельн - РБ Лейпциг
Победа РБ Лейпцига
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 