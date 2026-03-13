14 марта в 27-м туре Эредивизи амстердамский «Аякс» примет роттердамскую «Спарту». Это противостояние гранда, переживающего кризис результатов, и середняка, находящегося в затяжной серии без побед. Хозяева имеют колоссальное историческое преимущество, гости стабильно забивают, но много пропускают.

«Аякс»

Амстердамцы занимают 5-е место и переживают кризис, не выигрывая в 3 последних матчах. Команда забивает в 9 из 11 последних матчей (1.40 гола в среднем за последние 5 игр) и выглядит неплохо в атаке. Мика Марсель Годтс с 13 голами – лидер атак. Оборона «Аякса» нестабильна – пропуски в 6 из 8 последних матчей и 1.20 пропуска в среднем. Важнейшее психологическое преимущество – хозяева не проигрывают «Спарте» в 19 последних очных встречах и забивают в 18 последних матчах.

«Спарта»

Роттердамцы занимают 7-е место и переживают кризис, не выигрывая в 5 последних матчах. Команда забивает в 10 последних матчах (1.20 гола в среднем за последние 5 игр) и демонстрирует стабильность в атаке. Тобиас Леуритсен с 12 голами – лидер атак. Однако оборона «Спарты» нестабильна – пропуски в 5 последних матчах и 1.80 пропуска в среднем. Исторически гости не имеют шансов против «Аякса».

Факты о командах:

«Аякс»

Не выигрывает в 3 последних матчах.

Забивает в 9 из 11 последних матчей (1.40 в среднем).

Пропускает в 6 из 8 последних матчей (1.20 в среднем).

Не проигрывает «Спарте» в 19 последних очных встречах.

5-е место в турнире (44 очка).

«Спарта»

Не выигрывает в 5 последних матчах.

Забивает в 10 последних матчах (1.20 в среднем).

Пропускает в 5 последних матчах (1.80 в среднем).

7-е место в турнире (38 очков).

Прогноз на матч «Аякс» – «Спарта»

«Аякс» имеет колоссальное историческое преимущество над «Спартой» и будет стремиться прервать свою безвыигрышную серию. «Спарта» стабильно забивает, но много пропускает. Учитывая, что хозяева доминируют в очных встречах, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Аякса».

Рекомендованные ставки: