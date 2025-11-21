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Нидерланды. Эредивизие
Команды
Спарта
€ 8,88 млн
Спарта Роттердам
Роттердам
Нидерланды. Эредивизие
Стадион:
Хет Кастеел
Сайт:
http://www.sparta-rotterdam.nl
Тренер:
Йерун Рейсдейк
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
Вчера, 14:38
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Спарта» – «Херенвен»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
«Спарта» – «Зволле»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
3 сентября
«Телстар» – «Спарта»: кто победит в матче 2-го тура Эредивизи 2026/2027
13 августа
«Аякс» – «Спарта»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 1.58
13 марта
«Херенвен» – «Спарта»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.6
27 февраля
«АЗ Алкмар» – «Спарта»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 1.6
21 февраля
«Спарта» – «НЕК»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.50
14 февраля
«Спарта» – «Гронинген»: прогноз и ставки на матч 31 января 2026 с коэффициентом 1.85
30 января
«Спарта» – «Фортуна Ситтард»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 1.85
2025.11.21 11:56
«Спарта» – «Телстар»: прогноз и ставки на матч 25 октября 2027 с коэффициентом 1.80
2025.10.24 13:20
«Гронинген» – «Спарта»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2027 с коэффициентом 1.81
2025.10.18 10:20
«Спарта» – «Аякс»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.10.03 10:53
Чемпион Нидерландов отыграл 9 очков за 4 тура
2025.05.18 22:54
1
Прогноз на точный счeт матча «Спарта» – «ПСВ»: Эредивизи, 18 мая 2025
2025.05.17 15:11
Прогноз на точный счет матча «Утрехт» – «Спарта»: Эредивизи, 33 тур, 14 мая 2025
2025.05.13 11:31
Прогноз на точный счет матча «Алмере» – «Спарта»: Эредивизи, 10 мая 2025
2025.05.09 13:01
Прогноз на точный счет матча «Спарта» – «Твенте»: Эредивизи, 4 мая 2025
2025.05.03 12:25
«Аякс» – «Спарта»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 1.45
2025.04.26 09:38
Фото
Нидерландская болельщица пронесла на трибуну 16 бокалов пива одновременно
2023.06.14 10:58
4
Фото
Кудус из «Аякса» посвятил гол со штрафного погибшему под завалами Атсу
2023.02.19 22:28
Матч «Витесс» – «Спарта» был прерван из-за попытки фаната напасть на футболиста
2022.03.05 10:48
«Спарта» арендует Намли у «Краснодара» (Voetbal International)
2022.01.10 22:38
1
Фанаты «Витесса» запустили хештег #SlutskyOut после четвертого поражения команды подряд
2019.11.25 07:00
20
Хонда – о дебюте за «Витесс»: «Дайте мне время. Я не бог»
2019.11.25 01:57
1
Эредивизие. «Витесс» всухую уступил «Спарте» и потерпел четвертое поражение подряд
2019.11.24 20:36
7
Слуцкий: «Есть ли паника после трех поражений? Откуда?»
2019.11.22 17:39
10
Камболов – лучший игрок РПЛ по отборам в сезоне-2018/19. В тройке – Гацкан и Гулиев
2019.06.01 16:44
4
Фото
Экс-хавбек «Реала» и «Алании» Дренте возобновил карьеру в «Спарте» спустя полтора года после ее завершения
2018.07.07 12:35
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