- 19 февраля
- 22:28 Фото Кудус из «Аякса» посвятил гол со штрафного погибшему под завалами Атсу
- 5 марта 2022
- 10:48 Матч «Витесс» – «Спарта» был прерван из-за попытки фаната напасть на футболиста
- 6 февраля 2022
- 16:55 Тиль вышел в лидеры гонки бомбардиров Эредивизие, Хендрикс дебютировал за «Фейеноорд» 14
- 10 января 2022
- 22:38 «Спарта» арендует Намли у «Краснодара» (Voetbal International) 1
- 25 ноября 2019
- 07:00 Фанаты «Витесса» запустили хештег #SlutskyOut после четвертого поражения команды подряд 20
- 01:57 Хонда – о дебюте за «Витесс»: «Дайте мне время. Я не бог» 1
- 00:36 Слуцкий: «Я беспокоюсь не о своей должности, а о том, как улучшить игру команды» 3
- 24 ноября 2019
- 20:36 Эредивизие. «Витесс» всухую уступил «Спарте» и потерпел четвертое поражение подряд 7
- 22 ноября 2019
- 17:39 Слуцкий: «Есть ли паника после трех поражений? Откуда?» 10
- 1 сентября 2019
- 16:40 Промес забил дебютный гол за «Аякс» 11
- 1 июня 2019
- 16:44 Камболов – лучший игрок РПЛ по отборам в сезоне-2018/19. В тройке – Гацкан и Гулиев 4
- 7 июля 2018
- 12:35 Фото Экс-хавбек «Реала» и «Алании» Дренте возобновил карьеру в «Спарте» спустя полтора года после ее завершения 2
- 20 мая 2018
- 18:46 «Спарта», возглавляемая Адвокатом, вылетела из Эредивизие. Голландец претендует на пост тренера «Зенита» 28
- 17 апреля 2018
- 01:48 Видео Игрок «Спарты» получил семь матчей дисквалификации за удар экс-динамовца Бюттнера в лицо 6
- 25 декабря 2017
- 17:46 «Спарта» объявила о назначении Адвоката на пост главного тренера 4
- 19 декабря 2017
- 12:13 «Спарта» рассматривает кандидатуру Адвоката на пост главного тренера 1
- 17 декабря 2017
- 17:55 Эредивизие. «Фейеноорд» победил в роттердамском дерби со счетом 7:0 2
- 14 октября 2017
- 19:22 Хунтелаар сыграет 100-й матч за «Аякс» в чемпионате, на его счету 78 голов за клуб
- 24 сентября 2017
- 22:10 Видео Голкипер «Спарты» за пять секунд отразил четыре удара в упор 10