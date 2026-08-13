Матч 2-го тура нидерландской Эредивизи между «Телстаром» и роттердамской «Спартой» пройдет 14 августа в Велзене на домашнем стадионе «Телстара». Хозяева подходят к игре после уверенной выездной победы над НЕКом (2-1) и имеют солидную домашнюю форму – они не проигрывают в шести из восьми последних матчей на своем поле. Гости, напротив, начали сезон с поражения от «Фейеноорда» (0-1) и проигрывают в трех последних матчах Эредивизи. Однако в очных встречах «Спарта» имеет историческое преимущество – она не проигрывает в шести из восьми последних матчей против «Телстара». Кто же сумеет взять верх в этом противостоянии – хозяева, которые опираются на домашнюю поддержку и хорошую форму, или гости, которые попытаются прервать свою неудачную серию?

Кто победит в матче

В пользу «Телстара» говорит их впечатляющая домашняя форма и текущий настрой. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей на своем поле, а также не проигрывает в пяти последних домашних встречах против «Спарты». В первом туре «Телстар» уверенно обыграл НЕК на выезде (2-1), что подтверждает их боевой настрой. В атаке хозяева стабильны: в среднем за последние пять игр они забивают 1,20 гола и забивают в восьми из десяти последних матчей. Однако защита «Телстара» небезупречна – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,60 гола и пропускают в пяти последних матчах. Это означает, что «Спарта» имеет шанс забить на выезде, но при этом хозяева редко проигрывают дома.

«Спарта» подходит к матчу с определенными проблемами. Команда проигрывает в трех последних матчах Эредивизи, а в первом туре уступила «Фейеноорду» (0-1), не сумев забить. В среднем за последние пять игр атака гостей выглядит слабой – всего 0,80 гола за матч, хотя в очных встречах с «Телстаром» «Спарта» забивает в трех последних матчах подряд. Оборона роттердамцев действует достаточно надежно – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,00 гола, что позволяет им рассчитывать на ничейный результат. Однако историческое преимущество «Спарты» в очных встречах (не проигрывает в шести из восьми последних матчей против «Телстара») может сыграть им на руку.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Телстар» силен дома и находится в хорошей форме, тогда как «Спарта» испытывает проблемы в атаке и проигрывает в последних матчах. Однако история личных встреч говорит в пользу гостей, что делает исход матча неочевидным. Учитывая домашнюю поддержку и текущую форму хозяев, «Телстар» выглядит предпочтительнее, но «Спарта» способна преподнести сюрприз за счет своего опыта в этом противостоянии.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Спарта» имеет преимущество: команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей против «Телстара», а также забивает в трех последних встречах с этим соперником. Однако на домашнем стадионе «Телстар» не проигрывает в пяти последних матчах против «Спарты», что дает хозяевам определенную уверенность. Текущая форма «Телстара» лучше: команда начала сезон с победы и стабильна дома, тогда как «Спарта» проиграла в первом туре и имеет затяжную серию поражений в Эредивизи. Учитывая эти факторы, «Телстар» выглядит фаворитом, несмотря на историческое преимущество гостей.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Телстара». Хозяева находятся в хорошей форме, имеют солидную домашнюю статистику (не проигрывают в шести из восьми последних матчей на своем поле) и уже победили в первом туре. Гости, напротив, проигрывают в трех последних матчах Эредивизи и испытывают проблемы в атаке. Учитывая, что «Телстар» не проигрывает «Спарте» дома в пяти последних встречах, ожидаем, что хозяева продолжат эту серию и одержат победу. Ставка: победа «Телстара» с коэффициентом 2,26.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура нидерландской Эредивизи между «Телстаром» и «Спартой» состоится 14 августа 2026 года в Велзене на домашнем стадионе «Телстара» и начнется в 21-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.