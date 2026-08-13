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«Телстар» — «Спарта»: кто победит в матче 2-го тура Эредивизи 2026/2027

13 августа 2026 9:11
Телстар - Спарта
14 авг. 2026, пятница 21:00 | Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
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2.26
Победа «Телстара»
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Матч 2-го тура нидерландской Эредивизи между «Телстаром» и роттердамской «Спартой» пройдет 14 августа в Велзене на домашнем стадионе «Телстара». Хозяева подходят к игре после уверенной выездной победы над НЕКом (2-1) и имеют солидную домашнюю форму – они не проигрывают в шести из восьми последних матчей на своем поле. Гости, напротив, начали сезон с поражения от «Фейеноорда» (0-1) и проигрывают в трех последних матчах Эредивизи. Однако в очных встречах «Спарта» имеет историческое преимущество – она не проигрывает в шести из восьми последних матчей против «Телстара». Кто же сумеет взять верх в этом противостоянии – хозяева, которые опираются на домашнюю поддержку и хорошую форму, или гости, которые попытаются прервать свою неудачную серию?

Кто победит в матче

В пользу «Телстара» говорит их впечатляющая домашняя форма и текущий настрой. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей на своем поле, а также не проигрывает в пяти последних домашних встречах против «Спарты». В первом туре «Телстар» уверенно обыграл НЕК на выезде (2-1), что подтверждает их боевой настрой. В атаке хозяева стабильны: в среднем за последние пять игр они забивают 1,20 гола и забивают в восьми из десяти последних матчей. Однако защита «Телстара» небезупречна – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,60 гола и пропускают в пяти последних матчах. Это означает, что «Спарта» имеет шанс забить на выезде, но при этом хозяева редко проигрывают дома.

«Спарта» подходит к матчу с определенными проблемами. Команда проигрывает в трех последних матчах Эредивизи, а в первом туре уступила «Фейеноорду» (0-1), не сумев забить. В среднем за последние пять игр атака гостей выглядит слабой – всего 0,80 гола за матч, хотя в очных встречах с «Телстаром» «Спарта» забивает в трех последних матчах подряд. Оборона роттердамцев действует достаточно надежно – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,00 гола, что позволяет им рассчитывать на ничейный результат. Однако историческое преимущество «Спарты» в очных встречах (не проигрывает в шести из восьми последних матчей против «Телстара») может сыграть им на руку.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Телстар» силен дома и находится в хорошей форме, тогда как «Спарта» испытывает проблемы в атаке и проигрывает в последних матчах. Однако история личных встреч говорит в пользу гостей, что делает исход матча неочевидным. Учитывая домашнюю поддержку и текущую форму хозяев, «Телстар» выглядит предпочтительнее, но «Спарта» способна преподнести сюрприз за счет своего опыта в этом противостоянии.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Спарта» имеет преимущество: команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей против «Телстара», а также забивает в трех последних встречах с этим соперником. Однако на домашнем стадионе «Телстар» не проигрывает в пяти последних матчах против «Спарты», что дает хозяевам определенную уверенность. Текущая форма «Телстара» лучше: команда начала сезон с победы и стабильна дома, тогда как «Спарта» проиграла в первом туре и имеет затяжную серию поражений в Эредивизи. Учитывая эти факторы, «Телстар» выглядит фаворитом, несмотря на историческое преимущество гостей.

Личные встречи
Побед - 1 (33%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 2 (67%)
5
Забитых мячей
5
1.67
В среднем за матч
1.67
4:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Телстар
4 : 1
22.04.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Телстар
1 : 3
14.08.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Телстар
4 : 1
22.04.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 0
25.10.2025
Телстар

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Телстар
1
Ronald Koeman Jr
ВР
4
A. Soualhia
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
2
Jeff Hardeveld
(К) ЦЗ
18
Gabi Caschili
ЦП
10
Tyrone Owusu
ЦП
17
Нилс Россен
АП
7
Руй Мендеш
ПВ
27
Патрик Брувер
ПВ
9
Jelani Seedorf
ЦФ
11
Soufiane Hetli
ЦФ
Главный тренер
Антони Коррейя
Спарта
20
Филип Беднарек
ВР
3
Marvin Young
ЦЗ
5
Бас Куйперс
(К) ЦЗ
6
Nick Verschuren
ЦЗ
2
Lushendry Edward Martes
ЦЗ
13
Юлиан Бас
ЛВ
10
Йенс Торнстра
ОП
35
Ayoni Santos
ЦП
21
Сунсуке Мито
ПВ
17
Каспер Терхо
ПВ
11
Nökkvi Þórisson
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Телстар
13
Finn Mulder
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
5
Prince Aning
ЦЗ
15
N. Ogidi Nwankwo
ЦЗ
23
Noach Shenkman
ЦП
6
Isaiah Ahmed
ЦП
14
Harrie Kuster
ЦП
21
Fofin Turay
ЦФ
28
Rojendro Oudsten
ЦФ
8
Emirhan Demircan
ЦФ
19
Fabiano Rust
ЦФ
Спарта
30
Rik Suur
ВР
30
Duncan Lindhout
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
15
Giannino Vianello
ЦЗ
14
Teo Quintero
ЦЗ
12
Boyd Reith
ЦЗ
21
Younes Jaber el Maftahi
ЦП
18
Robin van Cruijsen
ЦП
16
Alwande Roaldsoy
ЦП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
9
M. Zonneveld (pen.)
ЦФ
22
Joel Ideho
ЦФ
3-2-3-2
1
4
43
Персман
2
18
10
7
Мендеш
17
Россен
27
Брувер
11
9
4-1-1-3-1
20
Беднарек
5
Куйперс
6
2
3
10
Торнстра
35
17
Терхо
21
Мито
13
Бас
11
2
5
5
2
9
23
23
9
18
28
28
18
7
Мендеш
8
8
7
Мендеш
13
Бас
14
14
13
Бас
21
Мито
16
16
21
Мито
17
Терхо
7
ван Берген
7
ван Берген
17
Терхо
11
9
9
11
Остались в запасе
Телстар
Спарта
13
Finn Mulder
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
15
N. Ogidi Nwankwo
ЦЗ
6
Isaiah Ahmed
ЦП
14
Harrie Kuster
ЦП
21
Fofin Turay
ЦФ
19
Fabiano Rust
ЦФ
Главный тренер
Антони Коррейя
30
Rik Suur
ВР
30
Duncan Lindhout
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
15
Giannino Vianello
ЦЗ
12
Boyd Reith
ЦЗ
21
Younes Jaber el Maftahi
ЦП
18
Robin van Cruijsen
ЦП
22
Joel Ideho
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Остались в запасе
13
Finn Mulder
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
15
N. Ogidi Nwankwo
ЦЗ
6
Isaiah Ahmed
ЦП
14
Harrie Kuster
ЦП
21
Fofin Turay
ЦФ
19
Fabiano Rust
ЦФ
Остались в запасе
30
Rik Suur
ВР
30
Duncan Lindhout
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
15
Giannino Vianello
ЦЗ
12
Boyd Reith
ЦЗ
21
Younes Jaber el Maftahi
ЦП
18
Robin van Cruijsen
ЦП
22
Joel Ideho
ЦФ
Главный тренер
Антони Коррейя
Главный тренер
Йерун Рейсдейк

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Телстара». Хозяева находятся в хорошей форме, имеют солидную домашнюю статистику (не проигрывают в шести из восьми последних матчей на своем поле) и уже победили в первом туре. Гости, напротив, проигрывают в трех последних матчах Эредивизи и испытывают проблемы в атаке. Учитывая, что «Телстар» не проигрывает «Спарте» дома в пяти последних встречах, ожидаем, что хозяева продолжат эту серию и одержат победу. Ставка: победа «Телстара» с коэффициентом 2,26.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура нидерландской Эредивизи между «Телстаром» и «Спартой» состоится 14 августа 2026 года в Велзене на домашнем стадионе «Телстара» и начнется в 21-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Телстар» – «Спарта»: кто победит в матче 2-го тура Эредивизи 2026/2027

2.26
Победа «Телстара»
Сделать ставку
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Автор: Рассказов Михаил
Нидерланды. Эредивизие Спарта Телстар
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