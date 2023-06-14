Нидерландская болельщица пронесла на трибуну 16 бокалов пива одновременно

Болельщики на матче Эредивизие между «Твенте» – «Спарта» (1:0) запечатлели фанатку, которая смогла одновременно пронести на трибуну 16 бокалов пива.

Это был ответный стыковой матч за место в Лиге конференций. Путевку получил «Твенте».