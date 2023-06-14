Нидерландская болельщица пронесла на трибуну 16 бокалов пива одновременно

Пока несла все верхние пригубила)
Болельщики на матче Эредивизие между «Твенте» – «Спарта» (1:0) запечатлели фанатку, которая смогла одновременно пронести на трибуну 16 бокалов пива.
Это был ответный стыковой матч за место в Лиге конференций. Путевку получил «Твенте».
- Таким образом, «Твенте» выступит в квалификации Лиги конференций 2-й сезон подряд.
- В прошлом сезоне «Твенте» вылетел в 4-м отборочном раунде от «Фиорентины» – будущего финалиста.
- «Твенте» финишировал в таблице Эредивизие на 5-м месте.