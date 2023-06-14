Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Нидерландская болельщица пронесла на трибуну 16 бокалов пива одновременно

    Нидерландская болельщица пронесла на трибуну 16 бокалов пива одновременно

    Болельщики на матче Эредивизие между «Твенте» – «Спарта» (1:0) запечатлели фанатку, которая смогла одновременно пронести на трибуну 16 бокалов пива.

    Это был ответный стыковой матч за место в Лиге конференций. Путевку получил «Твенте».

    • Таким образом, «Твенте» выступит в квалификации Лиги конференций 2-й сезон подряд.
    • В прошлом сезоне «Твенте» вылетел в 4-м отборочном раунде от «Фиорентины» – будущего финалиста.
    • «Твенте» финишировал в таблице Эредивизие на 5-м месте.

    Новости по теме
    «Нас это раздражает»: в «Херенвене» пожаловались на ЦСКА из-за задолженности за трансфер Эджуке 2
    Второй бомбардир в истории сборной Турции объявил о завершении карьеры 2
    «Аякс» объявил об отставке ван дер Сара: команда завершила сезон без трофеев
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:58
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14147

      R_a_i_n 23 минуты назад

      Пока несла все верхние пригубила)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 