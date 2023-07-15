Жена ван дер Сара рассказала о состоянии своего мужа

Появились новые данные о состоянии Эдвина ван дер Сара, перенесшего кровоизлияние в мозг

О последних изменениях рассказала жена бывшего вратаря Аннемари ван Кестерен.

«Эдвин в пятницу вечером был перевезен из Хорватии и сейчас находится в отделении интенсивной терапии в больнице в Нидерландах.

Его состояние остаeтся прежним: стабильное, угрозы для жизни нет.

Эдвин должен оставаться в отделении интенсивной терапии, где он будет проходить дальнейшее обследование. Семья горячо надеется, что после этого он сможет сосредоточиться на своeм выздоровлении», – заявила супруга.