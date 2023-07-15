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    Жена ван дер Сара рассказала о состоянии своего мужа

    Появились новые данные о состоянии Эдвина ван дер Сара, перенесшего кровоизлияние в мозг

    О последних изменениях рассказала жена бывшего вратаря Аннемари ван Кестерен.

    «Эдвин в пятницу вечером был перевезен из Хорватии и сейчас находится в отделении интенсивной терапии в больнице в Нидерландах.

    Его состояние остаeтся прежним: стабильное, угрозы для жизни нет.

    Эдвин должен оставаться в отделении интенсивной терапии, где он будет проходить дальнейшее обследование. Семья горячо надеется, что после этого он сможет сосредоточиться на своeм выздоровлении», – заявила супруга.

    • В мае ван дер Сара уволили с поста гендиректора «Аякса».
    • Он занимал эту должность с 2016 года.
    • Команда завершила сезон-2022/23 без трофеев.

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    Источник: сайт «Аякса»

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