Жена ван дер Сара рассказала о состоянии своего мужа

Появились новые данные о состоянии Эдвина ван дер Сара, перенесшего кровоизлияние в мозг
О последних изменениях рассказала жена бывшего вратаря Аннемари ван Кестерен.
«Эдвин в пятницу вечером был перевезен из Хорватии и сейчас находится в отделении интенсивной терапии в больнице в Нидерландах.
Его состояние остаeтся прежним: стабильное, угрозы для жизни нет.
Эдвин должен оставаться в отделении интенсивной терапии, где он будет проходить дальнейшее обследование. Семья горячо надеется, что после этого он сможет сосредоточиться на своeм выздоровлении», – заявила супруга.
- В мае ван дер Сара уволили с поста гендиректора «Аякса».
- Он занимал эту должность с 2016 года.
- Команда завершила сезон-2022/23 без трофеев.
Источник: сайт «Аякса»