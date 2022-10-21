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    Эдвин ван дер Сар

    Вратарь
    Имя Эдвин
    Фамилия ван дер Сар
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Ворхут
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 20 сентября 1970 (52 года)
    Рост 197
    Вес 84
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