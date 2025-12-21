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Эдвин ван дер Сар
Эдвин ван дер Сар
Завершил карьеру
20 сентября 1970 (55), Ворхут
#1 | Вратарь
197 см | 84 кг
Нидерланды
Статистика
Новости
Публикации
Фото
Топ-15 лучших вратарей XXI века по версии Canal+
6 февраля
1
Видео
Ван дер Сар искупался в Северном море
2025.12.21 23:37
2
Фото
Ван дер Сар посетил матч российской теннисистки на Олимпиаде
2024.07.29 10:39
1
Яшин – лучший вратарь в истории футбола по версии нейросети ChatGPT
2023.11.18 18:35
Топ-10 вратарей мира в XXI веке по версии FourFourTwo
2023.09.27 00:41
1
Фото
Ван дер Сара перевели из реанимации – он выложил фото
2023.07.18 20:52
5
Жена ван дер Сара рассказала о состоянии своего мужа
2023.07.15 12:49
Новые данные о состоянии ван дер Сара, перенесшего кровоизлияние в мозг
2023.07.08 14:46
«Аякс» объявил об отставке ван дер Сара: команда завершила сезон без трофеев
2023.05.30 13:25
«Манчестер Юнайтед» пытается переманить ван дер Сара из «Аякса»
2022.10.21 18:13
«Аякс» продлил контракт с ван дер Саром
2022.09.10 10:10
1
Вудворда в «Манчестер Юнайтед» может сменить ван дер Сар
2021.04.21 22:47
2
Фото
Яшин признан лучшим вратарем всех времен по версии France Football
2020.12.14 18:27
29
France Football номинировал Яшина на звание лучшего вратаря в истории
2020.10.05 12:47
15
Акинфеев: «В 2009 году заполучил майку великого ван дер Сара, но в аэропорту Манчестера ее украли»
2020.04.13 08:18
6
«Аякс» объявил о продлении контракта с ван дер Саром
2019.11.16 08:29
Фото
В Китае назвали стадион в честь ван дер Сара
2019.10.17 00:40
3
Ван дер Сар: «Хотел бы в будущем поработать в «Манчестер Юнайтед»
2019.10.13 10:56
Ван дер Сар: «Де Лигт напоминает мне Роналду»
2019.10.12 08:23
1
Ван дер Сар может стать техническим директором «Манчестер Юнайтед»
2019.09.09 19:19
2
Фото
Павлюченко: «Подходим с Торбинским к ван дер Сару и спрашиваем: «Помнишь нас?»
2019.07.19 10:18
23
Ван дер Сар: «Это нечестно, что «Аякс» выиграл чемпионат и дошел до полуфинала ЛЧ, но стартует в еврокубках с 3-го раунда»
2019.07.17 07:56
9
Фото
Ван дер Сар поприветствовал Промеса в «Аяксе»
2019.06.25 06:47
3
Алисон повторил рекорд ван дер Сара по сэйвам в финале ЛЧ
2019.06.02 07:35
2
Гендиректор «Аякса»: «Де Лигт проводит последние игры за «Аякс». Думаю, он перейдет в АПЛ или Примеру»
2019.05.09 14:39
2
20 сухих матчей Алисона за сезон в АПЛ – на 4 меньше, чем у рекордсмена Чеха
2019.04.27 16:55
Ван дер Сар: «Против «Ювентуса» будет трудно, но мы выбили «Реал». «Аякс» хочет пройти дальше»
2019.04.10 21:48
5
Ван дер Сар может стать спортивным директором «Манчестер Юнайтед»
2019.01.22 18:58
1
Ван дер Сар: «Я перешел в «МЮ» в 34 года. Советую Акинфееву попробовать себя в Европе»
2018.07.15 02:04
25
Кака, ван дер Сар, Дани Алвес, Шахин поступили в Гарвардскую школу бизнеса
2018.06.02 09:59
1
1
2
Главные новости
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
1
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
2
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
75
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
Вчера, 22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:57
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Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:38
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Соболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
Вчера, 21:27
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Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
Вчера, 20:54
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