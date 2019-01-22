Ван дер Сар может стать спортивным директором «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» продолжает изучать кандидатуры на пост спортивного директора.

В ближайшее время клуб планирует ввести данную должность. Один из претендентов – бывший голкипер «МЮ» Эдвин ван дер Сар. В настоящий момент голландец занимает должность генерального директора «Аякса».

Руководство «Юнайтед» хочет определиться со спортивным директором до того момента, как будет назначен постоянный главный тренер.

В декабре «МЮ» уволил Жозе Моуринью, назначив исполняющим обязанности Уле-Гуннара Сульшера до конца сезона. Летом «Манчестер Юнайтед» планирует утвердить постоянного главного тренера.

В качестве игрока ван дер Сар выступал за английский клуб с 2005-го по 2011 год.