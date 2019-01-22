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    Ван дер Сар может стать спортивным директором «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» продолжает изучать кандидатуры на пост спортивного директора.

    В ближайшее время клуб планирует ввести данную должность. Один из претендентов – бывший голкипер «МЮ» Эдвин ван дер Сар. В настоящий момент голландец занимает должность генерального директора «Аякса».

    Руководство «Юнайтед» хочет определиться со спортивным директором до того момента, как будет назначен постоянный главный тренер.

    В декабре «МЮ» уволил Жозе Моуринью, назначив исполняющим обязанности Уле-Гуннара Сульшера до конца сезона. Летом «Манчестер Юнайтед» планирует утвердить постоянного главного тренера.

    В качестве игрока ван дер Сар выступал за английский клуб с 2005-го по 2011 год.

    Источник: The Independent

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    22.01.2019 18:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 января 2019, 21:21

      Читал, что у Эдвина работа в руководстве Аякса не пошла, при чём именно болельщики были особенно недовольны его идеями и методами управления.

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