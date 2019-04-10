Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ван дер Сар: «Против «Ювентуса» будет трудно, но мы выбили «Реал». «Аякс» хочет пройти дальше»

    Гендиректор «Аякса» Эдвин ван дер Сар дал интервью перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом».

    «Это очень важный матч для нас. Я на протяжении четырех лет играл вместе с Роналду в «Манчестер Юнайтед». В «Ювентусе», к сожалению, провел только два сезона. Надеюсь, мы проведем хорошую встречу.

    Наши игроки молоды, но уже имеют опыт выступления в Европе. Френки де Йонг (21 год – прим. «Бомбардира») давно выступает за взрослую команду. Против опытного состава «Ювентуса» будет трудно, но три недели назад мы выбили «Реал».

    Исторически «Аякс» всегда здорово выступал в еврокубках. Мы хотим вернуться на вершину европейского футбола. Прекрасно выйти в четвертьфинал, но мы хотим пройти дальше», – сказал голландец.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.04.2019 21:48
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 апреля 2019, 10:07

      Правильно мыслит Здвин.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 10 апреля 2019, 23:10

      нет, реал просто нынче очень слаб, даже две победы цска и все равно не выход их из группы лишь подтвердил убогость испанцев, кажется роналду вовремя поменял команду, и может с ней выиграть лч, тем самым избавившись от клейма что мол пересу судьи помогали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 10 апреля 2019, 22:51

      Ничего личного, но болею за Аякс, борзо играют черти!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 10 апреля 2019, 21:52

      Хотеть не значит мочь. Будет 1:3, Роналду сделает дубль.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Супервайзер 10 апреля 2019, 22:54

      думаю там он костьми ложиться не будет в ответке лучше быть в форме.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11