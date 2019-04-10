Ван дер Сар: «Против «Ювентуса» будет трудно, но мы выбили «Реал». «Аякс» хочет пройти дальше»

Гендиректор «Аякса» Эдвин ван дер Сар дал интервью перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«Это очень важный матч для нас. Я на протяжении четырех лет играл вместе с Роналду в «Манчестер Юнайтед». В «Ювентусе», к сожалению, провел только два сезона. Надеюсь, мы проведем хорошую встречу.

Наши игроки молоды, но уже имеют опыт выступления в Европе. Френки де Йонг (21 год – прим. «Бомбардира») давно выступает за взрослую команду. Против опытного состава «Ювентуса» будет трудно, но три недели назад мы выбили «Реал».

Исторически «Аякс» всегда здорово выступал в еврокубках. Мы хотим вернуться на вершину европейского футбола. Прекрасно выйти в четвертьфинал, но мы хотим пройти дальше», – сказал голландец.