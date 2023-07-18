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Ван дер Сара перевели из реанимации – он выложил фото

18 июля 2023, 20:52
5

Бывший вратарь сборной Нидерландов Эдвин ван дер Сар пошел на поправку после кровоизлияния в мозг. Его перевели из реанимации в обычную палату.

«Мы с женой благодарим всех за сообщения с поддержкой. Я больше не в отделении интенсивной терапии. Но еще в больнице. Надеюсь вернуться домой на следующей неделе и сделать новый шаг к выздоровлению!» – написал ван дер Сар в соцсети.

  • В мае ван дер Сара уволили с поста гендиректора «Аякса».
  • Он занимал эту должность с 2016 года.
  • Ван дер Сар брал Лигу чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

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Источник: «Бомбардир»
Нидерланды. Эредивизие ван дер Сар Эдвин
Комментарии (5)
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jet andy
1689712543
Наконец-то хорошая новость.
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k611
1689737081
Здоровья прежде всего.
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Niklas80
1689737212
Здоровья!
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Oldtrafford83
1689742410
Отличная новость, легенде здоровья!)
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zigbert
1689767909
Хорошо когда рядом находятся заботливые люди. Здоровья!
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