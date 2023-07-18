Ван дер Сара перевели из реанимации – он выложил фото

Бывший вратарь сборной Нидерландов Эдвин ван дер Сар пошел на поправку после кровоизлияния в мозг. Его перевели из реанимации в обычную палату.
«Мы с женой благодарим всех за сообщения с поддержкой. Я больше не в отделении интенсивной терапии. Но еще в больнице. Надеюсь вернуться домой на следующей неделе и сделать новый шаг к выздоровлению!» – написал ван дер Сар в соцсети.
- В мае ван дер Сара уволили с поста гендиректора «Аякса».
- Он занимал эту должность с 2016 года.
- Ван дер Сар брал Лигу чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Источник: «Бомбардир»