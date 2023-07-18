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    Ван дер Сара перевели из реанимации – он выложил фото

    Бывший вратарь сборной Нидерландов Эдвин ван дер Сар пошел на поправку после кровоизлияния в мозг. Его перевели из реанимации в обычную палату.

    «Мы с женой благодарим всех за сообщения с поддержкой. Я больше не в отделении интенсивной терапии. Но еще в больнице. Надеюсь вернуться домой на следующей неделе и сделать новый шаг к выздоровлению!» – написал ван дер Сар в соцсети.

    • В мае ван дер Сара уволили с поста гендиректора «Аякса».
    • Он занимал эту должность с 2016 года.
    • Ван дер Сар брал Лигу чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: «Бомбардир»

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