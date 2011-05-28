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Эдвин ван дер Сар
Статистика
Эдвин ван дер Сар - статистика
Завершил карьеру
20 сентября 1970 (55), Ворхут
#1 | Вратарь
197 см | 84 кг
Нидерланды
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Статистика по турнирам
Англия. Кубок 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Суперкубок Англии 2010
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Кубок Английской лиги 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Англия. Кубок 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Суперкубок Англии 2008
Суперкубок УЕФА 2008
Чемпионат Европы 2008
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Суперкубок Англии 2007
Команда
И
Г
П
Ж
К
Манчестер Юнайтед
10
-6
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Чемпионов, Финал
Барселона
3 : 1
28.05.2011
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/2 финала
Манчестер Юнайтед
4 : 1
04.05.2011
Шальке-04
1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/2 финала
Шальке-04
0 : 2
26.04.2011
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Манчестер Юнайтед
2 : 1
12.04.2011
Челси
1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Челси
0 : 1
06.04.2011
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
82'
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Манчестер Юнайтед
2 : 1
15.03.2011
Марсель
1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Марсель
0 : 0
23.02.2011
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
Лига Чемпионов, 5 тур
Рейнджерс
0 : 1
24.11.2010
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
Лига Чемпионов, 4 тур
Бурсаспор
0 : 3
02.11.2010
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
Лига Чемпионов, 2 тур
Валенсия
0 : 1
29.09.2010
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
Лига Чемпионов, 1 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 0
14.09.2010
Рейнджерс
Был в запасе
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