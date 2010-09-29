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Валенсия - Манчестер Юнайтед
Валенсия - Манчестер Юнайтед: обзор матча 29 сентября 2010
Валенсия
29.09.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа C, 2 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
85'
Чичарито
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Манчестер Юнайтед
+2
Замена
Д. О'Ши
️️️️
Рафаэл
Замена
М. Топал
️️️️
Д. Альбельда
Замена
Ф. Македа
️️️️
Д. Бербатов
ГОЛ! 0:1!
Чичарито
Пас отдал
Ф. Македа
Замена
Чичарито
️️️️
Андерсон
Замена
М. Фернандеш
️️️️
Т. Коста
Замена
А. Адурис
️️️️
А. Домингес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
4
Давид Наварро
(К)
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
10
Алехандро Домингес
АП
64
Хуан Мата
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
33
Пак Джи Сун
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ОП
28
Андерсон
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Мехмет Топал
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
4-2-3-1
1
Санчес
22
Матье
4
Наварро
23
Мадуро
23
Мигел
6
Альбельда
8
Коста
19
Эрнандес
64
Мата
10
Домингес
9
Сольдадо
4-1-2-2-1
1
ван дер Сар
2
Рафаэл
5
Фердинанд
15
Видич
27
Эвра
16
Кэррик
28
Андерсон
24
Флетчер
17
Нани
33
Пак Джи Сун
10
Бербатов
6
Альбельда
5
Топал
5
Топал
6
Альбельда
8
Коста
99
Фернандеш
99
Фернандеш
8
Коста
10
Домингес
20
Адурис
20
Адурис
10
Домингес
2
Рафаэл
16
О'Ши
16
О'Ши
2
Рафаэл
10
Бербатов
9
Македа
9
Македа
10
Бербатов
28
Андерсон
14
Чичарито
14
Чичарито
28
Андерсон
Остались в запасе
Валенсия
Манчестер Юнайтед
8
Софиан Фегули
ОП
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
29
Томаш Кушчак
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Валенсия - Манчестер Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
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Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая)
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