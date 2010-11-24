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Рейнджерс - Манчестер Юнайтед
Рейнджерс - Манчестер Юнайтед: обзор матча 24 ноября 2010
Рейнджерс
24.11.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа C, 5 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
86'
У. Руни (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
С. Уиттакер
+3
Замена
Д. Битти
️️️️
К. Хаттон
ГОЛ с пенальти! 0:1!
У. Руни
Желтая карточка
С. Нейсмит
Желтая карточка
К. Хаттон
Замена
Д. Флек
️️️️
В. Вайсс
Замена
Г. Обертан
️️️️
Нани
Замена
Чичарито
️️️️
Д. Бербатов
Замена
Андерсон
️️️️
П. Скоулз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
12
Ричард Фостер
ЛЗ
3
Дэвид Уэйр
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ПЗ
7
Владимир Вайсс
ЛП
5
Керк Броудфут
ОП
6
Ли МакКаллох
ЦП
41
Кайл Хаттон
АП
14
Стивен Нейсмит
ПП
9
Кенни Миллер
ЦФ
Главный тренер
Уолтер Смит
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
16
Джон О'Ши
ПЗ
17
Нани
ЛВ
22
Пол Скоулз
ОП
16
Майкл Кэррик
ЦП
11
Райан Гиггз
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Рейнджерс
1
Нил Александер
ВР
11
Грегг Уайлд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
9
Рори Лой
ЦФ
44
Джеймс Битти
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
9
Федерико Македа
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
4-1-3-1-1
1
МакГрегор
12
Фостер
3
Уэйр
3
Уиттакер
10
Дэвис
5
Броудфут
7
Вайсс
6
МакКаллох
14
Нейсмит
41
Хаттон
9
Миллер
4-1-2-1-2
1
ван дер Сар
16
О'Ши
30
Эванс
6
Смоллинг
2
Фабио
22
Скоулз
11
Гиггз
16
Кэррик
17
Нани
32
Руни
10
Бербатов
7
Вайсс
13
Флек
13
Флек
7
Вайсс
41
Хаттон
44
Битти
44
Битти
41
Хаттон
22
Скоулз
28
Андерсон
28
Андерсон
22
Скоулз
17
Нани
32
Обертан
32
Обертан
17
Нани
10
Бербатов
14
Чичарито
14
Чичарито
10
Бербатов
Остались в запасе
Рейнджерс
Манчестер Юнайтед
9
Рори Лой
ЦФ
11
Грегг Уайлд
ЦП
1
Нил Александер
ВР
Главный тренер
Уолтер Смит
13
Бен Амос
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
9
Рори Лой
ЦФ
11
Грегг Уайлд
ЦП
1
Нил Александер
ВР
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Уолтер Смит
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Рейнджерс - Манчестер Юнайтед
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
- : -
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Рейнджерс
0 : 0
10.10.2026
Килмарнок
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Массимо Бузакка
(Беллинцона)
Стадион:
Айброкс
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