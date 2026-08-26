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«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

26 августа 2026 9:42
Яблонец - Рейнджерс
27 авг. 2026, четверг 19:00 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
3.30
Ничья
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Ответный матч плей-офф Лиги Конференций между чешским «Яблонцем» и шотландским «Рейнджерс» пройдет 27 августа 2026 года в Яблонец-над-Нисоу на стадионе «Стржельнице». В первой встрече в Глазго «Рейнджерс» одержал минимальную победу 1:0, и теперь чешскому клубу предстоит отыгрываться перед своими болельщиками. «Яблонец» подходит к ответной игре с надeжной обороной – всего 0,40 пропущенного мяча в среднем за последние пять матчей, а его атака стабильно забивает в десяти из двенадцати последних встреч. «Рейнджерс», в свою очередь, имеет преимущество после первого матча и стабильно забивает в шести последних встречах. Кто же выйдет в групповой этап – хозяева, которые сделают ставку на поддержку родных трибун и надeжную защиту, или гости, которые уже доказали, что способны обыграть «Яблонец» на своeм поле?

Кто победит в матче

«Яблонец» постарается использовать преимущество своего поля и надежную игру в обороне, чтобы отыграть минимальное преимущество соперника. Чешский клуб не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а его защита действует образцово – в среднем 0,40 пропущенного мяча за последние пять игр, что является отличным показателем для еврокубкового противостояния. В атаке хозяева стабильны: они забивают в десяти из двенадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр их нападение приносит 1,40 гола. В первом матче «Яблонец» не сумел забить на выезде, но создавал моменты, и теперь дома они будут действовать смелее. В чемпионате Чехии команда обыграла «Словацко» (1:0) и «Пардубице» (2:0), а в квалификации Лиги Конференций прошла РФШ (2:1, 2:0). Домашняя поддержка и надeжная оборона дают «Яблонцу» шанс на успех.

«Рейнджерс» подходит к ответной игре с минимальным преимуществом и стабильной атакой. Шотландский клуб забивает в шести последних матчах, а в среднем за последние пять игр его атака приносит 1,80 гола. В первом матче «Рейнджерс» сумел победить на своeм поле, и теперь гостям достаточно сыграть вничью или не проиграть с разницей в один мяч, чтобы выйти в групповой этап. Однако оборона шотландцев небезупречна: в среднем 1,20 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в пяти из семи последних матчей. В чемпионате Шотландии «Рейнджерс» разгромил «Сент-Миррен» (5:1), но уступил «Хиберниану» (1:2), а в квалификации Лиги Европы прошeл «Ягеллонию» (1:1, 1:2). Гости умеют забивать, но их уязвимая оборона может позволить «Яблонцу» отыграться.

Итоговый вывод: «Яблонец» дома силeн и обладает надeжной обороной, а «Рейнджерс» имеет преимущество после первого матча и опасную атаку. Обе команды имеют свои козыри, но хозяевам необходимо атаковать, что может открыть пространство для контратак гостей. Наиболее вероятным исходом видится ничья, которая устроит «Рейнджерс» и позволит им выйти в групповой этап.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф, где «Рейнджерс» одержал победу со счeтом 1:0 на своeм поле. Текущая форма «Яблонца» дома – надeжная оборона и стабильные голы, тогда как «Рейнджерс» стабильно забивает, но регулярно пропускает. Это создаeт предпосылки для результативного матча, в котором обе команды могут отличиться, но шотландцы имеют психологическое преимущество после победы в первом матче.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (50%)
1
Забитых мячей
1
0.5
В среднем за матч
0.5
1:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Лига конференций, 4 раунд
Яблонец
1 : 0
27.08.2026
Рейнджерс
Лига конференций, 4 раунд
Яблонец
1 : 0
27.08.2026
Рейнджерс
Лига конференций, 4 раунд
Рейнджерс
1 : 0
20.08.2026
Яблонец

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
4
Неманья Текияшки
(К) ЦЗ
15
Душан Павлович
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ПЗ
7
Вахтанг Чантуришвили
ЛВ
10
Jan Suchan
ЦП
13
Рихард Седлачек
ЦП
44
Ламин Джаво
ЦФ
25
Sebastian Nebyla
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Рейнджерс
1
Ивор Пандур
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
23
Джейди Гассама
ЛВ
22
Ваня Драгоевич
ОП
6
Дэн Нил
(К) ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
20
Ryan Don Naderi
ЦФ
17
Daisuke Yokota
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Яблонец
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
8
Филип Зорван
ЦП
6
Нельсон Океке
ЦП
14
Daniel Souček
ЦП
16
Hugo Ahl
ЦП
9
Антонин Русек
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
99
Klemen Mihelak
ЦФ
Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
51
Rydnn Mcguire
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
18
Коннор Бэррон
ЦП
16
Лайалл Кэмерон
АП
19
Тело Осгор
АП
45
Росс Маккосленд
ПВ
52
Финдли Кертис
ЛФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
28
Боян Миовски
ЦФ
4-2-1-3
1
Гануш
4
Текияшки
15
Павлович
21
Полидар
18
Чедидла
10
13
Седлачек
7
Чантуришвили
20
Слама
25
44
Джаво
4-1-2-1-2
1
Пандур
21
Стерлинг
24
Маханья
37
Фернандес
29
Пенрис
22
Драгоевич
6
Нил
42
Чуквуани
23
Гассама
17
20
25
57
Новак
57
Новак
25
10
8
Зорван
8
Зорван
10
4
Текияшки
6
Океке
6
Океке
4
Текияшки
44
Джаво
9
Русек
9
Русек
44
Джаво
21
Полидар
19
Храмоста
19
Храмоста
21
Полидар
6
Нил
18
Бэррон
18
Бэррон
6
Нил
17
52
Кертис
52
Кертис
17
23
Гассама
7
Шенклэнд
7
Шенклэнд
23
Гассама
22
Драгоевич
19
Осгор
19
Осгор
22
Драгоевич
21
Стерлинг
28
Миовски
28
Миовски
21
Стерлинг
20
18
Неделькович
18
Неделькович
20
Остались в запасе
Яблонец
Рейнджерс
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
14
Daniel Souček
ЦП
16
Hugo Ahl
ЦП
27
Филип Вехета
ЦФ
99
Klemen Mihelak
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
16
Лайалл Кэмерон
АП
31
Лиам Келли
ВР
51
Rydnn Mcguire
ВР
2
Росс МакКрори
ОП
4
Бен Годфри
ЦЗ
45
Росс Маккосленд
ПВ
Главный тренер
Данни Рель
Остались в запасе
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
14
Daniel Souček
ЦП
16
Hugo Ahl
ЦП
27
Филип Вехета
ЦФ
99
Klemen Mihelak
ЦФ
Остались в запасе
16
Лайалл Кэмерон
АП
31
Лиам Келли
ВР
51
Rydnn Mcguire
ВР
2
Росс МакКрори
ОП
4
Бен Годфри
ЦЗ
45
Росс Маккосленд
ПВ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Данни Рель

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. «Яблонец» дома силeн и обладает надeжной обороной, а «Рейнджерс» имеет преимущество после первого матча и опасную атаку. Хозяевам необходимо атаковать, но гости умеют играть на результат и могут забить на контратаках. Мировой исход устроит шотландский клуб и позволит ему пройти в групповой этап. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,30. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Яблонцем» и «Рейнджерс» состоится 27 августа 2026 года в Яблонец-над-Нисоу на стадионе «Стржельнице» и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть онлайн.

3.30
Ничья
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Автор: Орлов Максим
Лига конференций Рейнджерс Яблонец
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