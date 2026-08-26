Ответный матч плей-офф Лиги Конференций между чешским «Яблонцем» и шотландским «Рейнджерс» пройдет 27 августа 2026 года в Яблонец-над-Нисоу на стадионе «Стржельнице». В первой встрече в Глазго «Рейнджерс» одержал минимальную победу 1:0, и теперь чешскому клубу предстоит отыгрываться перед своими болельщиками. «Яблонец» подходит к ответной игре с надeжной обороной – всего 0,40 пропущенного мяча в среднем за последние пять матчей, а его атака стабильно забивает в десяти из двенадцати последних встреч. «Рейнджерс», в свою очередь, имеет преимущество после первого матча и стабильно забивает в шести последних встречах. Кто же выйдет в групповой этап – хозяева, которые сделают ставку на поддержку родных трибун и надeжную защиту, или гости, которые уже доказали, что способны обыграть «Яблонец» на своeм поле?

Кто победит в матче

«Яблонец» постарается использовать преимущество своего поля и надежную игру в обороне, чтобы отыграть минимальное преимущество соперника. Чешский клуб не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а его защита действует образцово – в среднем 0,40 пропущенного мяча за последние пять игр, что является отличным показателем для еврокубкового противостояния. В атаке хозяева стабильны: они забивают в десяти из двенадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр их нападение приносит 1,40 гола. В первом матче «Яблонец» не сумел забить на выезде, но создавал моменты, и теперь дома они будут действовать смелее. В чемпионате Чехии команда обыграла «Словацко» (1:0) и «Пардубице» (2:0), а в квалификации Лиги Конференций прошла РФШ (2:1, 2:0). Домашняя поддержка и надeжная оборона дают «Яблонцу» шанс на успех.

«Рейнджерс» подходит к ответной игре с минимальным преимуществом и стабильной атакой. Шотландский клуб забивает в шести последних матчах, а в среднем за последние пять игр его атака приносит 1,80 гола. В первом матче «Рейнджерс» сумел победить на своeм поле, и теперь гостям достаточно сыграть вничью или не проиграть с разницей в один мяч, чтобы выйти в групповой этап. Однако оборона шотландцев небезупречна: в среднем 1,20 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в пяти из семи последних матчей. В чемпионате Шотландии «Рейнджерс» разгромил «Сент-Миррен» (5:1), но уступил «Хиберниану» (1:2), а в квалификации Лиги Европы прошeл «Ягеллонию» (1:1, 1:2). Гости умеют забивать, но их уязвимая оборона может позволить «Яблонцу» отыграться.

Итоговый вывод: «Яблонец» дома силeн и обладает надeжной обороной, а «Рейнджерс» имеет преимущество после первого матча и опасную атаку. Обе команды имеют свои козыри, но хозяевам необходимо атаковать, что может открыть пространство для контратак гостей. Наиболее вероятным исходом видится ничья, которая устроит «Рейнджерс» и позволит им выйти в групповой этап.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф, где «Рейнджерс» одержал победу со счeтом 1:0 на своeм поле. Текущая форма «Яблонца» дома – надeжная оборона и стабильные голы, тогда как «Рейнджерс» стабильно забивает, но регулярно пропускает. Это создаeт предпосылки для результативного матча, в котором обе команды могут отличиться, но шотландцы имеют психологическое преимущество после победы в первом матче.

Личные встречи Побед - 1 (50%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (50%) 1 Забитых мячей 1 0.5 В среднем за матч 0.5 1:0 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч Лига конференций, 4 раунд Яблонец 1 : 0 Рейнджерс Лига конференций, 4 раунд Яблонец 1 : 0 Рейнджерс Лига конференций, 4 раунд Рейнджерс 1 : 0 Яблонец

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. «Яблонец» дома силeн и обладает надeжной обороной, а «Рейнджерс» имеет преимущество после первого матча и опасную атаку. Хозяевам необходимо атаковать, но гости умеют играть на результат и могут забить на контратаках. Мировой исход устроит шотландский клуб и позволит ему пройти в групповой этап. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,30. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Яблонцем» и «Рейнджерс» состоится 27 августа 2026 года в Яблонец-над-Нисоу на стадионе «Стржельнице» и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.