27.08.2026, четверг, 19:00
Лига конференций, 4 раунд
Лига конференций, 4 раунд
1 : 0
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Составы команд
Яблонец
Яблонец
4-2-1-3
1
Гануш
4
Текияшки
15
Павлович
21
Полидар
18
Чедидла
10
13
Седлачек
7
Чантуришвили
20
Слама
25
44
Джаво
4-1-2-1-2
1
Пандур
21
Стерлинг
24
Маханья
37
Фернандес
29
Пенрис
22
Драгоевич
6
Нил
42
Чуквуани
23
Гассама
17
20
25
57
Новак
57
Новак
25
10
8
Зорван
8
Зорван
10
4
Текияшки
6
Океке
6
Океке
4
Текияшки
44
Джаво
9
Русек
9
Русек
44
Джаво
21
Полидар
19
Храмоста
19
Храмоста
21
Полидар
6
Нил
18
Бэррон
18
Бэррон
6
Нил
17
52
Кертис
52
Кертис
17
23
Гассама
7
Шенклэнд
7
Шенклэнд
23
Гассама
22
Драгоевич
19
Осгор
19
Осгор
22
Драгоевич
21
Стерлинг
28
Миовски
28
Миовски
21
Стерлинг
20
18
Неделькович
18
Неделькович
20
Остались в запасе
Яблонец
Рейнджерс
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
14
Daniel Souček
ЦП
16
Hugo Ahl
ЦП
27
Филип Вехета
ЦФ
99
Klemen Mihelak
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
16
Лайалл Кэмерон
АП
31
Лиам Келли
ВР
51
Rydnn Mcguire
ВР
2
Росс МакКрори
ОП
4
Бен Годфри
ЦЗ
45
Росс Маккосленд
ПВ
Главный тренер
Данни Рель
Остались в запасе
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
14
Daniel Souček
ЦП
16
Hugo Ahl
ЦП
27
Филип Вехета
ЦФ
99
Klemen Mihelak
ЦФ
Остались в запасе
16
Лайалл Кэмерон
АП
31
Лиам Келли
ВР
51
Rydnn Mcguire
ВР
2
Росс МакКрори
ОП
4
Бен Годфри
ЦЗ
45
Росс Маккосленд
ПВ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Данни Рель
Статистика матча Яблонец - Рейнджерс
2
1
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
16
17
Офсайды
4
1
Количество передач
652
558
Сейвы
1
4
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Яблонец» против «Рейнджерс», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Яблонец» – «Рейнджерс»
- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»