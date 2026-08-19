Матч плей-офф Лиги Конференций между шотландским «Рейнджерс» и чешским «Яблонец» пройдет 20 августа 2026 года в Глазго на стадионе «Айброкс». Хозяева традиционно сильны на своем поле, но их текущая форма оставляет вопросы: команда пропускает в каждой из пяти последних встреч и чередует победы с поражениями. Гости же подходят к игре на фоне шести побед подряд, демонстрируя при этом феноменальную надежность в обороне – всего 0,20 пропущенного гола в среднем за последние пять матчей. Сможет ли «Яблонец» продлить свою впечатляющую серию на выезде против именитого соперника, или «Рейнджерс» воспользуется поддержкой трибун и прервет ход чешской команды?

Кто победит в матче

«Рейнджерс» остается фаворитом в глазах букмекеров благодаря домашнему полю и еврокубковому опыту. В атаке шотландцы стабильны: они забивают в среднем 1,80 гола за последние пять матчей и не уходят с поля без гола в пяти встречах подряд. Однако оборона действует ненадежно – те же 1,40 пропущенных мяча за игру и пропуски в каждом из пяти последних поединков. Недавние результаты настораживают: домашнее поражение от «Хиберниана» (1:2), ничьи с «Ягеллонией» (1:1) и «Данди Юнайтед» (1:1) показывают, что даже на «Айброксе» команда не всегда доминирует. Тем не менее крупная победа над «Сент-Миррен» (5:1) свидетельствует о высоком атакующем потенциале, который способен реализоваться при должной поддержке.

«Яблонец» подходит к матчу в исключительной форме. Чешская команда выиграла шесть последних матчей, причем в пяти из них она не пропустила ни одного гола – средний показатель пропущенных за пять игр составляет всего 0,20. При этом атака действует эффективно: 1,80 забитых мяча за матч, и команда забивает в десяти встречах подряд. В еврокубках «Яблонец» уже прошел два раунда, уверенно обыграв «РФШ» (2:1 в гостях и 2:0 дома) и «Вараждин» (2:0). Гостевые победы над «РФШ» и «Пардубице» (2:0) доказывают, что чехи умеют добиваться результата и на чужом поле. Оборона, практически не пропускающая, станет главным козырем гостей в Глазго.

Итоговый вывод: несмотря на домашний статус «Рейнджерс», текущая форма «Яблонца» выглядит более убедительной. Шотландцы слишком много пропускают, чтобы рассчитывать на легкую победу, тогда как чехи демонстрируют образцовую надежность сзади и стабильный результат в атаке. Учитывая эти факторы, наиболее вероятным исходом видится ничья, которая устроит обе команды перед ответной игрой.

Форма и история личных встреч

Ранее «Рейнджерс» и «Яблонец» не встречались в официальных турнирах, поэтому прогноз строится исключительно на текущем состоянии. «Яблонец» выиграл шесть матчей подряд и пропускает менее одного гола в среднем, что делает его крайне неудобным соперником для любого фаворита. «Рейнджерс» же дома нестабилен, и его оборонительные проблемы могут стать решающими против организованной атаки чехов. Шотландский гранд имеет преимущество своего поля, но форма гостей настолько убедительна, что ставит под сомнение победу хозяев.

Личные встречи Побед - 1 (50%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (50%) 1 Забитых мячей 1 0.5 В среднем за матч 0.5 1:0 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч Лига конференций, 4 раунд Яблонец 1 : 0 Рейнджерс Лига конференций, 4 раунд Яблонец 1 : 0 Рейнджерс Лига конференций, 4 раунд Рейнджерс 1 : 0 Яблонец

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. «Рейнджерс» дома будет давить, но «Яблонец» обладает лучшей формой и практически не пропускает, поэтому хозяевам будет трудно добиться победы. Обе команды забивают стабильно, но оборона гостей выглядит надежнее. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом около 4,50. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Рейнджерс» и «Яблонец» состоится 20 августа 2026 года в Глазго на стадионе «Айброкс» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.