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«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

19 августа 2026 11:46
Рейнджерс - Яблонец
20 авг. 2026, четверг 21:45 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
4.50
Ничья
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Матч плей-офф Лиги Конференций между шотландским «Рейнджерс» и чешским «Яблонец» пройдет 20 августа 2026 года в Глазго на стадионе «Айброкс». Хозяева традиционно сильны на своем поле, но их текущая форма оставляет вопросы: команда пропускает в каждой из пяти последних встреч и чередует победы с поражениями. Гости же подходят к игре на фоне шести побед подряд, демонстрируя при этом феноменальную надежность в обороне – всего 0,20 пропущенного гола в среднем за последние пять матчей. Сможет ли «Яблонец» продлить свою впечатляющую серию на выезде против именитого соперника, или «Рейнджерс» воспользуется поддержкой трибун и прервет ход чешской команды?

Кто победит в матче

«Рейнджерс» остается фаворитом в глазах букмекеров благодаря домашнему полю и еврокубковому опыту. В атаке шотландцы стабильны: они забивают в среднем 1,80 гола за последние пять матчей и не уходят с поля без гола в пяти встречах подряд. Однако оборона действует ненадежно – те же 1,40 пропущенных мяча за игру и пропуски в каждом из пяти последних поединков. Недавние результаты настораживают: домашнее поражение от «Хиберниана» (1:2), ничьи с «Ягеллонией» (1:1) и «Данди Юнайтед» (1:1) показывают, что даже на «Айброксе» команда не всегда доминирует. Тем не менее крупная победа над «Сент-Миррен» (5:1) свидетельствует о высоком атакующем потенциале, который способен реализоваться при должной поддержке.

«Яблонец» подходит к матчу в исключительной форме. Чешская команда выиграла шесть последних матчей, причем в пяти из них она не пропустила ни одного гола – средний показатель пропущенных за пять игр составляет всего 0,20. При этом атака действует эффективно: 1,80 забитых мяча за матч, и команда забивает в десяти встречах подряд. В еврокубках «Яблонец» уже прошел два раунда, уверенно обыграв «РФШ» (2:1 в гостях и 2:0 дома) и «Вараждин» (2:0). Гостевые победы над «РФШ» и «Пардубице» (2:0) доказывают, что чехи умеют добиваться результата и на чужом поле. Оборона, практически не пропускающая, станет главным козырем гостей в Глазго.

Итоговый вывод: несмотря на домашний статус «Рейнджерс», текущая форма «Яблонца» выглядит более убедительной. Шотландцы слишком много пропускают, чтобы рассчитывать на легкую победу, тогда как чехи демонстрируют образцовую надежность сзади и стабильный результат в атаке. Учитывая эти факторы, наиболее вероятным исходом видится ничья, которая устроит обе команды перед ответной игрой.

Форма и история личных встреч

Ранее «Рейнджерс» и «Яблонец» не встречались в официальных турнирах, поэтому прогноз строится исключительно на текущем состоянии. «Яблонец» выиграл шесть матчей подряд и пропускает менее одного гола в среднем, что делает его крайне неудобным соперником для любого фаворита. «Рейнджерс» же дома нестабилен, и его оборонительные проблемы могут стать решающими против организованной атаки чехов. Шотландский гранд имеет преимущество своего поля, но форма гостей настолько убедительна, что ставит под сомнение победу хозяев.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (50%)
1
Забитых мячей
1
0.5
В среднем за матч
0.5
1:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Лига конференций, 4 раунд
Яблонец
1 : 0
27.08.2026
Рейнджерс
Лига конференций, 4 раунд
Яблонец
1 : 0
27.08.2026
Рейнджерс
Лига конференций, 4 раунд
Рейнджерс
1 : 0
20.08.2026
Яблонец

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Ивор Пандур
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
23
Джейди Гассама
ЛВ
6
Дэн Нил
(К) ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
22
Ваня Драгоевич
ЦП
20
Ryan Don Naderi
ЦФ
17
Daisuke Yokota
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
21
Матей Полидар
ЦЗ
15
Душан Павлович
ЦЗ
4
Неманья Текияшки
(К) ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ПЗ
7
Вахтанг Чантуришвили
ЛВ
13
Рихард Седлачек
ЦП
10
Jan Suchan
ЦП
44
Ламин Джаво
ЦФ
25
Sebastian Nebyla
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
18
Коста Неделькович
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
14
Кэмерон Девлин
ОП
43
Николас Раскин
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
16
Лайалл Кэмерон
АП
19
Тело Осгор
АП
45
Росс Маккосленд
ПВ
52
Финдли Кертис
ЛФ
28
Боян Миовски
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Яблонец
57
Филип Новак
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
8
Филип Зорван
ЦП
16
Hugo Ahl
ЦП
14
Daniel Souček
ЦП
9
Антонин Русек
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
99
Klemen Mihelak
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
4-3-1-2
1
Пандур
29
Пенрис
24
Маханья
37
Фернандес
21
Стерлинг
6
Нил
42
Чуквуани
22
Драгоевич
23
Гассама
17
20
4-2-1-3
1
Гануш
18
Чедидла
15
Павлович
4
Текияшки
21
Полидар
13
Седлачек
10
7
Чантуришвили
20
Слама
25
44
Джаво
20
7
Шенклэнд
7
Шенклэнд
20
6
Нил
18
Бэррон
18
Бэррон
6
Нил
17
52
Кертис
52
Кертис
17
22
Драгоевич
14
Девлин
14
Девлин
22
Драгоевич
23
Гассама
18
Неделькович
18
Неделькович
23
Гассама
10
8
Зорван
8
Зорван
10
21
Полидар
16
16
21
Полидар
20
Слама
9
Русек
9
Русек
20
Слама
25
19
Храмоста
19
Храмоста
25
Остались в запасе
Рейнджерс
Яблонец
2
Росс МакКрори
ОП
28
Боян Миовски
ЦФ
43
Николас Раскин
ЦП
16
Лайалл Кэмерон
АП
19
Тело Осгор
АП
31
Лиам Келли
ВР
45
Росс Маккосленд
ПВ
Главный тренер
Данни Рель
57
Филип Новак
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
14
Daniel Souček
ЦП
99
Klemen Mihelak
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
28
Боян Миовски
ЦФ
43
Николас Раскин
ЦП
16
Лайалл Кэмерон
АП
19
Тело Осгор
АП
31
Лиам Келли
ВР
45
Росс Маккосленд
ПВ
Остались в запасе
57
Филип Новак
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
14
Daniel Souček
ЦП
99
Klemen Mihelak
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Главный тренер
Зденко Фртала

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. «Рейнджерс» дома будет давить, но «Яблонец» обладает лучшей формой и практически не пропускает, поэтому хозяевам будет трудно добиться победы. Обе команды забивают стабильно, но оборона гостей выглядит надежнее. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом около 4,50. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Рейнджерс» и «Яблонец» состоится 20 августа 2026 года в Глазго на стадионе «Айброкс» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

4.50
Ничья
Сделать ставку
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Автор: Ланьков Роман
Лига конференций Яблонец Рейнджерс
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