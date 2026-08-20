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  • «Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026

«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026

20 августа, 20:12
Рейнджерс
20.08.2026, четверг, 21:45
Лига конференций, 4 раунд
1 : 0
Завершен
Яблонец
50' R. Don Naderi
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Ивор Пандур
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
23
Джейди Гассама
ЛВ
6
Дэн Нил
(К) ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
22
Ваня Драгоевич
ЦП
20
Ryan Don Naderi
ЦФ
17
Daisuke Yokota
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
21
Матей Полидар
ЦЗ
15
Душан Павлович
ЦЗ
4
Неманья Текияшки
(К) ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ПЗ
7
Вахтанг Чантуришвили
ЛВ
13
Рихард Седлачек
ЦП
10
Jan Suchan
ЦП
44
Ламин Джаво
ЦФ
25
Sebastian Nebyla
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
18
Коста Неделькович
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
14
Кэмерон Девлин
ОП
43
Николас Раскин
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
16
Лайалл Кэмерон
АП
19
Тело Осгор
АП
45
Росс Маккосленд
ПВ
52
Финдли Кертис
ЛФ
28
Боян Миовски
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Яблонец
57
Филип Новак
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
8
Филип Зорван
ЦП
16
Hugo Ahl
ЦП
14
Daniel Souček
ЦП
9
Антонин Русек
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
99
Klemen Mihelak
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
4-3-1-2
1
Пандур
29
Пенрис
24
Маханья
37
Фернандес
21
Стерлинг
6
Нил
42
Чуквуани
22
Драгоевич
23
Гассама
17
20
4-2-1-3
1
Гануш
18
Чедидла
15
Павлович
4
Текияшки
21
Полидар
13
Седлачек
10
7
Чантуришвили
20
Слама
25
44
Джаво
20
7
Шенклэнд
7
Шенклэнд
20
6
Нил
18
Бэррон
18
Бэррон
6
Нил
17
52
Кертис
52
Кертис
17
22
Драгоевич
14
Девлин
14
Девлин
22
Драгоевич
23
Гассама
18
Неделькович
18
Неделькович
23
Гассама
10
8
Зорван
8
Зорван
10
21
Полидар
16
16
21
Полидар
20
Слама
9
Русек
9
Русек
20
Слама
25
19
Храмоста
19
Храмоста
25
Остались в запасе
Рейнджерс
Яблонец
2
Росс МакКрори
ОП
28
Боян Миовски
ЦФ
43
Николас Раскин
ЦП
16
Лайалл Кэмерон
АП
19
Тело Осгор
АП
31
Лиам Келли
ВР
45
Росс Маккосленд
ПВ
Главный тренер
Данни Рель
57
Филип Новак
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
14
Daniel Souček
ЦП
99
Klemen Mihelak
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
28
Боян Миовски
ЦФ
43
Николас Раскин
ЦП
16
Лайалл Кэмерон
АП
19
Тело Осгор
АП
31
Лиам Келли
ВР
45
Росс Маккосленд
ПВ
Остались в запасе
57
Филип Новак
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
14
Daniel Souček
ЦП
99
Klemen Mihelak
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Рейнджерс - Яблонец
2
1
2
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
18
10
Офсайды
2
2
Количество передач
492
369
Сейвы
4
2
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
6
2

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Рейнджерс» против «Яблонца», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 августа в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рейнджерс» – «Яблонец»

«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Яблонец Рейнджерс
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