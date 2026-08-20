20.08.2026, четверг, 21:45
Лига конференций, 4 раунд
Лига конференций, 4 раунд
1 : 0
Завершен
Составы команд
Рейнджерс
Рейнджерс
4-3-1-2
1
Пандур
29
Пенрис
24
Маханья
37
Фернандес
21
Стерлинг
6
Нил
42
Чуквуани
22
Драгоевич
23
Гассама
17
20
4-2-1-3
1
Гануш
18
Чедидла
15
Павлович
4
Текияшки
21
Полидар
13
Седлачек
10
7
Чантуришвили
20
Слама
25
44
Джаво
20
7
Шенклэнд
7
Шенклэнд
20
6
Нил
18
Бэррон
18
Бэррон
6
Нил
17
52
Кертис
52
Кертис
17
22
Драгоевич
14
Девлин
14
Девлин
22
Драгоевич
23
Гассама
18
Неделькович
18
Неделькович
23
Гассама
10
8
Зорван
8
Зорван
10
21
Полидар
16
16
21
Полидар
20
Слама
9
Русек
9
Русек
20
Слама
25
19
Храмоста
19
Храмоста
25
Остались в запасе
Рейнджерс
Яблонец
2
Росс МакКрори
ОП
28
Боян Миовски
ЦФ
43
Николас Раскин
ЦП
16
Лайалл Кэмерон
АП
19
Тело Осгор
АП
31
Лиам Келли
ВР
45
Росс Маккосленд
ПВ
Главный тренер
Данни Рель
57
Филип Новак
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
14
Daniel Souček
ЦП
99
Klemen Mihelak
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
28
Боян Миовски
ЦФ
43
Николас Раскин
ЦП
16
Лайалл Кэмерон
АП
19
Тело Осгор
АП
31
Лиам Келли
ВР
45
Росс Маккосленд
ПВ
Остались в запасе
57
Филип Новак
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
14
Daniel Souček
ЦП
99
Klemen Mihelak
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Рейнджерс - Яблонец
2
1
2
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
18
10
Офсайды
2
2
Количество передач
492
369
Сейвы
4
2
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Рейнджерс» против «Яблонца», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 августа в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рейнджерс» – «Яблонец»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»