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    Уолтер Смит

    Тренер
    Имя Уолтер
    Фамилия Смит
    Гражданство Шотландия
    Дата рождения 24 февраля 1948
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Рейнджерс 4 0 1 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.02.2011 Рейнджерс 1 : 1 Спортинг
    24.02.2011 Спортинг 2 : 2 Рейнджерс
    10.03.2011 ПСВ 0 : 0 Рейнджерс
    17.03.2011 Рейнджерс 0 : 1 ПСВ
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