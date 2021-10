Умер тренер «Рейнджерс» в финале Кубка УЕФА против «Зенита» Смит

Ушел из жизни бывший главный тренер «Рейнджерс» и других команд Уолтер Смит. Ему было 73 года.

Футболисты «Рейнджерс» на сегодняшней тренировке почтили память Смита минутой молчания.

A minute's silence in memory of our former manager, chairman and club legend, Walter Smith. pic.twitter.com/wQvUZeV4wc