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    Умер тренер «Рейнджерс» в финале Кубка УЕФА против «Зенита» Смит

    Ушел из жизни бывший главный тренер «Рейнджерс» и других команд Уолтер Смит. Ему было 73 года.

    Футболисты «Рейнджерс» на сегодняшней тренировке почтили память Смита минутой молчания.

    • Смит тренировал «Рейнджерс» в 1991-1998 и 2007-2011 гг.
    • С ним команда взяла 10 чемпионств.
    • Именно он был тренером клуба, когда тот уступил в 2008 году в финале Кубка УЕФА «Зениту».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Рейнджерс»

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    Сегодня, 15:08
    Комментарии2
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      Рейтинг: +905

      Нас Много 43 минуты назад

      Знатоки русского языка! Не смотря на сданное вами ЕГЭ нужно уметь точнее выражать свои мысли даже в заголовке, если русский язык вам родной. В финале Смит не умирал!

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      Рейтинг: +855

      zlobny_zenitos 1 час назад

      R.I.P. был я на том финале в Манчестере

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