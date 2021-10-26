Умер тренер «Рейнджерс» в финале Кубка УЕФА против «Зенита» Смит

Знатоки русского языка! Не смотря на сданное вами ЕГЭ нужно уметь точнее выражать свои мысли даже в заголовке, если русский язык вам родной. В финале Смит не умирал!
Ушел из жизни бывший главный тренер «Рейнджерс» и других команд Уолтер Смит. Ему было 73 года.
Футболисты «Рейнджерс» на сегодняшней тренировке почтили память Смита минутой молчания.
- Смит тренировал «Рейнджерс» в 1991-1998 и 2007-2011 гг.
- С ним команда взяла 10 чемпионств.
- Именно он был тренером клуба, когда тот уступил в 2008 году в финале Кубка УЕФА «Зениту».
A minute's silence in memory of our former manager, chairman and club legend, Walter Smith. pic.twitter.com/wQvUZeV4wc— Rangers Football Club (@RangersFC) October 26, 2021