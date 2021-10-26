Умер тренер «Рейнджерс» в финале Кубка УЕФА против «Зенита» Смит

Ушел из жизни бывший главный тренер «Рейнджерс» и других команд Уолтер Смит. Ему было 73 года.

Футболисты «Рейнджерс» на сегодняшней тренировке почтили память Смита минутой молчания.

Смит тренировал «Рейнджерс» в 1991-1998 и 2007-2011 гг.

С ним команда взяла 10 чемпионств.

Именно он был тренером клуба, когда тот уступил в 2008 году в финале Кубка УЕФА «Зениту».