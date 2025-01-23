Лига чемпионов. «ПСЖ» одержал волевую победу над «Манчестер Сити» (4:2), уступая 0:2

В матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» дома победил «Манчестер Сити» со счетом 4:2. По ходу встречи парижане уступали со счетом 0:2.

Все голы были забиты во втором тайме. Сначала у «Манчестер Сити» отличились Джек Грилиш на 50-й минуте и Эрлинг Холанд на 53-й. Но «ПСЖ» удалось быстро переломить ход встречи. У французского клуба отличились Усман Дембеле на 56-й минуте, Брэдли Барколя на 60-й, Жоау Невеш на 78-й и Гонсалу Рамуш на 90+3-й.

«ПСЖ» занимает на общем этапе 22-е место с 10 очками. «Манчестер Сити» идет 25-м с 8 баллами и пока не проходит в плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 7-й тур

ПСЖ – Манчестер Сити – 4:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Грилиш, 50; 0:2 – Холанд, 53; 1:2 – Дембеле, 56; 2:2 – Барколя, 60; 3:2 – Невеш, 78; 4:2 – Рамуш, 90+3.

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