Ультрас «Селтика» устроили перформанс на матче с «Лацио», напомнив о связях римского клуба с Муссолини

Болельщики «Селтика» устроили антифашистский перформанс на матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио» (1:2).

Баннер включал надпись «антифашисты «Селтика» и изображение казни лидера итальянского фашизма Бенито Муссолини.

«Идите за своим лидером», – написано на растяжке. Еще на ней есть оскорбительное «Lazio Vaffanculo», что переводится как «Иди *** [нафиг], «Лацио».

Считается, что Муссолини болел за «Лацио», однако эти сведения оспариваются.

Фото: eastnews.ru/ANDY BUCHANAN / AFP