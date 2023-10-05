Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Ультрас «Селтика» устроили перформанс на матче с «Лацио», напомнив о связях римского клуба с Муссолини

    Ультрас «Селтика» устроили перформанс на матче с «Лацио», напомнив о связях римского клуба с Муссолини

    Болельщики «Селтика» устроили антифашистский перформанс на матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио» (1:2).

    Баннер включал надпись «антифашисты «Селтика» и изображение казни лидера итальянского фашизма Бенито Муссолини.

    «Идите за своим лидером», – написано на растяжке. Еще на ней есть оскорбительное «Lazio Vaffanculo», что переводится как «Иди *** [нафиг], «Лацио».

    • Считается, что Муссолини болел за «Лацио», однако эти сведения оспариваются.

    Фото: eastnews.ru/ANDY BUCHANAN / AFP

    Новости по теме
    Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
    Кто лучший друг Криштиану Роналду: поссорил его с «МЮ» и зарабатывает для него десятки млн
    Топ-10 фаворитов Лиги чемпионов: кто выиграет турнир в этом сезоне?
    Источник: The Scottish Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.10.2023 00:16
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +53

      Икстоляникс-Нибиру-vkonta 22 часа назад

      Ультрас антифа?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11867

      alp 5 октября, 08:56

      неплохо. осталось напмонить о нацизме командам с украины

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6462

      fakeid 5 октября, 00:24

      а нынешнее поколение тут при каких делах вообще? фанаты селтика по интеллекту недалеко ушли от спартачей.

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+