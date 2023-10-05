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Ультрас «Селтика» устроили перформанс на матче с «Лацио», напомнив о связях римского клуба с Муссолини

5 октября 2023, 00:16
2

Болельщики «Селтика» устроили антифашистский перформанс на матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио» (1:2).

Баннер включал надпись «антифашисты «Селтика» и изображение казни лидера итальянского фашизма Бенито Муссолини.

«Идите за своим лидером», – написано на растяжке. Еще на ней есть оскорбительное «Lazio Vaffanculo», что переводится как «Иди *** [нафиг], «Лацио».

  • Считается, что Муссолини болел за «Лацио», однако эти сведения оспариваются.

Фото: eastnews.ru/ANDY BUCHANAN / AFP

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Источник: The Scottish Sun
Лига чемпионов Шотландия. Премьер-лига Лацио Селтик
Комментарии (2)
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alp
1696485392
неплохо. осталось напмонить о нацизме командам с украины
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Пингвины Антарктиды/Толян
1696520813
Ультрас антифа?
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