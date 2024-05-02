Игонин: «Семак может стать русским Фергюсоном»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал решение клуба продлить главного тренера Сергея Семака до 2030 года.
«Доработает ли Семак до 2030 года? Очень сложно сказать, потому что все быстро меняется. 2030 год – это очень далеко. Но Сергей Богданович должен понимать, что в любой момент он может уйти, если это будет лучше для клуба.
Семак может стать русским Алексом Фергюсоном? Конечно, может. В нынешних реалиях, а кто если не Семак? Когда нас допустят до международных соревнований, все может поменяться. Российским клубам тяжело работать, когда действует бан», – сказал Игонин.
- Действующее соглашение Семака с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2025 года.
- 48-летний специалист возглавил «Зенит» летом 2018 года и добыл 5 подряд чемпионских титулов.
- В нынешнем сезоне «Зенит» с 50 очками лидирует в РПЛ за 4 тура до финиша. На 2-м месте находится «Краснодар» (50), а на 3-м – «Динамо» (47).