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    Игонин: «Семак может стать русским Фергюсоном»

    Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал решение клуба продлить главного тренера Сергея Семака до 2030 года.

    «Доработает ли Семак до 2030 года? Очень сложно сказать, потому что все быстро меняется. 2030 год – это очень далеко. Но Сергей Богданович должен понимать, что в любой момент он может уйти, если это будет лучше для клуба.

    Семак может стать русским Алексом Фергюсоном? Конечно, может. В нынешних реалиях, а кто если не Семак? Когда нас допустят до международных соревнований, все может поменяться. Российским клубам тяжело работать, когда действует бан», – сказал Игонин.

    • Действующее соглашение Семака с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2025 года.
    • 48-летний специалист возглавил «Зенит» летом 2018 года и добыл 5 подряд чемпионских титулов.
    • В нынешнем сезоне «Зенит» с 50 очками лидирует в РПЛ за 4 тура до финиша. На 2-м месте находится «Краснодар» (50), а на 3-м – «Динамо» (47).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.05.2024 19:21
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    Комментарии (5)
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    Suvorov71
    1714667403
    Ну помойные-создают иконы, смех да и только, вы его в Урал отправте и все станет ясно
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    Snek
    1714672035
    САФ принял команду в бедственном положении и вытянул её очень высоко. Семак получил самый богатый клуб в РФ, состав которого на голову сильнее любой команды в РФ. Короче, что несёт болезный?
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    timon2401
    1714673303
    Когда российские клубы допустят до международных соревнований, Семак будет опять позорить российский футбол(((
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    САДЫЧОК
    1714676834
    Сейчас Семак борется за звание физрука с Черчесовым!
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