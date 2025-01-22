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    Селюк сравнил «Зенит» с придорожным кафе

    Известный агент Дмитрий Селюк высказался о трансферной политике «Зенита».

    «Зачем «Зениту» нужен Луис Энрике? Они бы и без него стали чемпионами, и за гораздо меньшие деньги. Кстати, вполне возможно, что «Зенит» действительно ничего за него не заплатил. Но с чего они взяли, что он действительно стоит 40 миллионов? Вендел и Артур уйдут, «Зенит» получит Луиса Энрике.

    Пока из всех бразильцев, которых брал «Зенит», хорошим был только Малком, но он приходил из «Барселоны». Еще хорошим игроком был Вендел, но как только он стал играть хорошо, сразу начались торги. Поэтому он и не возвращался в «Зенит» подолгу.

    Мне кажется, сам клуб уже запутался в этих обменах и не помнит, какие у него права на игроков. «Зенит» – это серьeзный, солидный клуб. Футболисты должны гордиться тем, что они там играют, а сейчас получается, что «Зенит» превратился в придорожное кафе. Игроки заехали, выпили, закусили и поехали дальше. Еще и деньжат взяли», – сказал Селюк.

    • 21 января «Зенит» объявил о переходе Луиса Энрике. Контракт с полузащитником рассчитан до лета 2029 года.
    • Вместо него в «Ботафого» поехал полузащитник Артур, а летом, по завершении сезона в РПЛ, в этот же клуб отправится хавбек Вендел.
    • Также «Зенит» продал полузащитника Клаудиньо в катарский «Аль-Садд».
    • 27-летний Вендел провел в этом сезоне 19 матчей, забил 2 гола, отдал 11 передач.
    • 26-летний Артур в текущем сезоне сыграл за петербуржцев в 19 поединках, отметился 4 голами и 5 передачами.
    • 24-летний Луис Энрике провел в прошлом году за клуб из Рио-де-Жанейро 55 матчей, забил 12 голов, отдал 6 передач. Также в «Ботафого» он выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.
    • 27-летний Клаудиньо, имеющий помимо бразильского российское гражданство, провел в этом сезоне за «Зенит» 20 матчей, забил 1 гол, отдал 5 передач.

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    Источник: Metaratings.ru

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    22.01.2025 23:50
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    Комментарии (20)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    vvv123
    1737585907
    Селюк, вали назад в Руину и не загаживай наше информационное пространство!
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    шахта Заполярная
    1737589782
    Селик лихо пописал на зинку. Оптикайте блохастые.
    Ответить
    Номэд
    1737591663
    А название этому кафе - "Голубая устрица"
    Ответить
    Борис34684
    1737594939
    Пришёл увидел, поимел и свалил не попрощавшись.
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    Spartak_forv@
    1737604480
    Селюк не принимает участие в трансферах Зенита, оттого и брызжет зловонной слюной
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    Спартачище
    1737605418
    Не придорожное кафе, а общественный сортир с дыркой в полу
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    Тинез Розоп
    1737605668
    По сути то, он прав…
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    ivany4
    1737609115
    Кафе слишком громко сказано, так забегаловка на окраине большой страны.
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    Каратель помойников
    1737612065
    У придорожного кафе и объединение "кафешка" возникла))) только вот странно,все умалчивают что на позиции венделя,клавы и артурчика тоже будут покупать латиносов.и думаю что на каждого ценник будет 10-15млн не меньше.вот и посчитайте.но для тупых же ведмедев сказал что бесплатно,вшивики и гыгычат
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    БАЗАРА НЕТ
    1737612263
    Селюку Лукойл платит что ли? Говнюки
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