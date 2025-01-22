Селюк сравнил «Зенит» с придорожным кафе

Известный агент Дмитрий Селюк высказался о трансферной политике «Зенита».

«Зачем «Зениту» нужен Луис Энрике? Они бы и без него стали чемпионами, и за гораздо меньшие деньги. Кстати, вполне возможно, что «Зенит» действительно ничего за него не заплатил. Но с чего они взяли, что он действительно стоит 40 миллионов? Вендел и Артур уйдут, «Зенит» получит Луиса Энрике.

Пока из всех бразильцев, которых брал «Зенит», хорошим был только Малком, но он приходил из «Барселоны». Еще хорошим игроком был Вендел, но как только он стал играть хорошо, сразу начались торги. Поэтому он и не возвращался в «Зенит» подолгу.

Мне кажется, сам клуб уже запутался в этих обменах и не помнит, какие у него права на игроков. «Зенит» – это серьeзный, солидный клуб. Футболисты должны гордиться тем, что они там играют, а сейчас получается, что «Зенит» превратился в придорожное кафе. Игроки заехали, выпили, закусили и поехали дальше. Еще и деньжат взяли», – сказал Селюк.