Феминистки Шотландии возмутились из-за комплимента Роджерса в адрес журналистки

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс оказался в центре гендерного скандала. Причиной стал его комплимент в адрес журналистки.
После игры с «Мазервеллом» (3:1) тренер общался с репортершей Джейн Льюис. По окончании беседы Роджерс сказал девушке: «Молодец, хорошая девочка».
Такой комплимент возмутил местных феминисток. Организация Scottish Feminist Network назвала поведение Роджерса «случайным сексизмом» и призвала тренера извиниться.
«Мы думали, динозавры вымерли», – говорится в заявлении организации.
- «Селтик» отстает от 1-го места ШПЛ на 2 очка.
Источник: BBC