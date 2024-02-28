Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Феминистки Шотландии возмутились из-за комплимента Роджерса в адрес журналистки

Феминистки Шотландии возмутились из-за комплимента Роджерса в адрес журналистки

28 февраля 2024, 19:03
17

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс оказался в центре гендерного скандала. Причиной стал его комплимент в адрес журналистки.

После игры с «Мазервеллом» (3:1) тренер общался с репортершей Джейн Льюис. По окончании беседы Роджерс сказал девушке: «Молодец, хорошая девочка».

Такой комплимент возмутил местных феминисток. Организация Scottish Feminist Network назвала поведение Роджерса «случайным сексизмом» и призвала тренера извиниться.

«Мы думали, динозавры вымерли», – говорится в заявлении организации.

  • «Селтик» отстает от 1-го места ШПЛ на 2 очка.

Еще по теме:
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
37-летний вратарь Харт не забил в серии пенальти, но вывел «Селтик» в финал Кубка Шотландии 2
«Рейнджерс» – «Селтик»: прогноз на матч 32 тура Премьер-лиги, 7 апреля
Источник: BBC
Шотландия. Премьер-лига Селтик Роджерс Брендан
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1709136921
Феминистки главные враги государства, разрушение и истерика от них.... лижите друг дружку потихому, нет им этого мало... хотят внимания к своей ущербной особе....
Ответить
АлексМак
1709137700
маразм крепчал...
Ответить
...уефан
1709138060
..."Молодец, хорошая девочка"(с). А может это и не девочка совсем?)...
Ответить
Plyash
1709138190
Мало того,что радугу у детей забрали,теперь и девочку требуют мальчиком называть,коблы в килтах. Свихнулась гейропа совсем...
Ответить
vladik12
1709138810
Напрашиваются на дефеминизацию.
Ответить
MaxRnD
1709141890
Биомусор
Ответить
Fialet
1709147011
Ну кто ещё хочет гейропейские ценности?
Ответить
FCSpartakM
1709147864
Клиника клиникой, но кто за язык тянет такое говорить.
Ответить
Главные новости
Фото«Крылья Советов» подписали экс-игрок ЦСКА и «Зенита»
15:47
Агент Батракова назвал команду, в которой видит футболиста через три года
15:23
Фото«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Фото«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
14:14
1
В Турции оценили дебютную игру Батракова в Лиге чемпионов
13:50
2
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
4
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
13:00
2
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ
12:45
4
«Спартак» расторг контракт с защитником, сыгравшим 110 матчей за клуб
12:15
15
Семак – о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл лучше, судейство внесло коррективы»
12:10
17
Все новости
Все новости
Фото«Челси» расстался с тремя игроками
3 сентября
Вратарь «Зенита» может перейти в «Селтик»
26 августа
23
Самый возрастной футболист ЧМ-2026 объявил о завершении карьеры
16 июля
Два родных брата победили на ЧМ-2026 в один день с разными сборными
14 июня
5
Шотландец прошел в юбке 5600 километров по пути на матч ЧМ-2026 против Гаити
14 июня
Фото«Тоттенхэм» подписал 32-летнего победителя Лиги чемпионов
5 июня
Чемпион АПЛ в составе «Лестера» объявил о завершении карьеры
27 мая
4
«Хартс» упустил первое за 66 лет чемпионство, пропустив на 87-й и 98-й минутах
16 мая
4
В одном из европейских чемпионатов может прерваться 40-летняя гегемония двух клубов
13 мая
1
84-летнего Фергюсона госпитализировали перед матчем «МЮ» – «Ливерпуль»
3 мая
5
ВидеоВ чемпионате Шотландии может прерваться гегемония «Селтика» и «Рейнджерс», которая длится 40 лет
12 февраля
2
Победитель ЛЧ и АПЛ Окслэд-Чемберлен нашел новый клуб
7 февраля
Серия А. «Интер» и «Наполи» обменялись голами (2:2), у Мактоминея дубль, Конте удалили
12 января
Джеррард близок к возвращению в бывший клуб
2025.10.08 14:28
Из «МЮ» ушел последний игрок, выступавший при Фергюсоне
2025.05.28 13:25
5
Сын Анчелотти может возглавить четвертьфиналиста Лиги Европы
2025.05.13 14:14
1
Моуринью – о работе в Шотландии: «Почему бы и нет?»
2025.03.05 20:08
83-летний Фергюсон возобновит тренерскую карьеру ради одного матча
2025.02.16 08:53
Фото«Кристал Пэлас» подписал защитника «Челси», игравшего за сборную Англии
2025.02.04 13:38
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
«Рейнджерс» интересуется полузащитником ЦСКА
2025.01.09 20:08
Только 2 команды в Европе не пропустили в сезоне со стандартов – одна из них из РПЛ
2025.01.05 12:47
6
Фергюсон получил предложение из России после отстранения от «МЮ»
2024.10.17 16:15
3
«Манчестер Сити» нашел замену для Альвареса
2024.08.21 15:45
ВидеоФанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
«Челси» хочет подписать игрока, который забил 19 голов и сделал 18 ассистов в прошлом сезоне
2024.08.05 09:30
2
Реакция Семака на сравнение с Фергюсоном
2024.05.26 11:59
1
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
2024.05.16 10:26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+