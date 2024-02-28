Феминистки Шотландии возмутились из-за комплимента Роджерса в адрес журналистки

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс оказался в центре гендерного скандала. Причиной стал его комплимент в адрес журналистки.

После игры с «Мазервеллом» (3:1) тренер общался с репортершей Джейн Льюис. По окончании беседы Роджерс сказал девушке: «Молодец, хорошая девочка».

Такой комплимент возмутил местных феминисток. Организация Scottish Feminist Network назвала поведение Роджерса «случайным сексизмом» и призвала тренера извиниться.

«Мы думали, динозавры вымерли», – говорится в заявлении организации.