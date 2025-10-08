Введите ваш ник на сайте
Джеррард близок к возвращению в бывший клуб

Сегодня, 14:28

«Рейнджерс» хочет во второй раз назначить Стивена Джеррарда на пост главного тренера.

45-летний англичанин считается главным претендентом на должность, ставшую вакантной после увольнения Расселла Мартина.

Переговоры с Джеррардом ведутся. Он пока не дал согласие на возвращение в клуб из Глазго. Летом Стивен отклонил предложение вернуться в бывшую команду.

  • «Рейнджерс» занимает 8-е место в чемпионате Шотландии с 8 очками после 7 туров.
  • Джеррард уже возглавлял команду с 2018 по 2021 год, выиграв чемпионство в сезоне-2020/21, не потерпев ни одного поражения в лиге.

Еще по теме:
«Спартак» пытался вести переговоры с Джеррардом 8
Мусаев: «Хочу, чтобы Сперцян стал краснодарским Джеррардом или Тотти» 1
Салах назвал футболиста, за которого всегда играл в PlayStation 1
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
Шотландия. Премьер-лига Рейнджерс Джеррард Стивен
Джеррард близок к возвращению в бывший клуб
14:28
Сын Анчелотти может возглавить четвертьфиналиста Лиги Европы
13 мая
1
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
15 января
1
Фергюсон получил предложение из России после отстранения от «МЮ»
2024.10.17 16:15
4
ВидеоФанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
2024.05.16 10:26
37-летний вратарь Харт не забил в серии пенальти, но вывел «Селтик» в финал Кубка Шотландии
2024.04.21 12:52
2
«Рейнджерс» – «Селтик»: прогноз на матч 32 тура Премьер-лиги, 7 апреля
2024.04.07 09:45
ФотоСкоулз матерным постом отреагировал на сексистский скандал вокруг Роджерса
2024.02.28 21:06
5
Феминистки Шотландии возмутились из-за комплимента Роджерса в адрес журналистки
2024.02.28 19:03
17
«Рейнджерс» – «Хартс»: прогноз на матч 27 тура шотландской Премьер-лиги, 24 февраля
2024.02.24 11:42
Джо Харт завершит карьеру по окончании сезона
2024.02.22 18:19
Роджерс призвал отказаться от VAR и вернуться к «чистому футболу»
2023.11.12 17:05
4
«Селтик» заблокировал абонементы почти 200 болельщикам за поддержку Палестины
2023.11.01 08:13
ВидеоРоджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
ФотоКлуб Бензема купил вингера «Селтика» за 29 миллионов
2023.07.03 23:58
«Селтик» объявил имя нового тренера
2023.06.19 20:49
«Селтик» выиграл Кубок шотландской лиги в 6-й раз за последние 7 сезонов. В финале победили «Рейнджерс»
2023.02.27 08:10
1
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
2023.01.08 15:50
ШПЛ. «Рейнджерс» упустил победу над «Селтиком» (2:2)
2023.01.02 21:21
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Фото«Рейнджерс» назначили нового главного тренера
2022.11.30 04:13
Ван Бронкхорст уволен из «Рейнджерс». Он проработал в клубе 1 год и 3 дня
2022.11.21 19:52
ШПЛ. «Селтик» разгромил «Рейнджерс» – 4:0
2022.09.03 16:30
2
Фото«Селтик» взял в аренду игрока «Рубина»
2022.09.02 01:51
1
ШПЛ. «Селтик» забил девять голов «Данди Юнайтед». Отличился экс-игрок «Рубина»
2022.08.28 16:14
Экс-форвард «Спартака» Ларссон может перейти в «Селтик». Там играл его отец
2022.07.07 19:38
1
ФотоПобедитель ЛЧ 2005 года пополнил тренерский штаб «Селтика»
2022.06.17 23:14
1
