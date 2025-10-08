Джеррард близок к возвращению в бывший клуб

«Рейнджерс» хочет во второй раз назначить Стивена Джеррарда на пост главного тренера.

45-летний англичанин считается главным претендентом на должность, ставшую вакантной после увольнения Расселла Мартина.

Переговоры с Джеррардом ведутся. Он пока не дал согласие на возвращение в клуб из Глазго. Летом Стивен отклонил предложение вернуться в бывшую команду.