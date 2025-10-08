Джеррард близок к возвращению в бывший клуб

«Рейнджерс» хочет во второй раз назначить Стивена Джеррарда на пост главного тренера.
45-летний англичанин считается главным претендентом на должность, ставшую вакантной после увольнения Расселла Мартина.
Переговоры с Джеррардом ведутся. Он пока не дал согласие на возвращение в клуб из Глазго. Летом Стивен отклонил предложение вернуться в бывшую команду.
- «Рейнджерс» занимает 8-е место в чемпионате Шотландии с 8 очками после 7 туров.
- Джеррард уже возглавлял команду с 2018 по 2021 год, выиграв чемпионство в сезоне-2020/21, не потерпев ни одного поражения в лиге.
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса