«Спартак» сделал новое предложение Джеррарду и получил ответ

В «Спартаке» по-прежнему хотят назначить Стивена Джеррарда на пост главного тренера. Ему сделано новое предложение.
Англичанин вновь ответил отказом.
«Позиция Джеррарда осталась неизменной: англичанин по-прежнему не хочет рассматривать варианты работы в России из-за международной обстановки», – написал источник.
- «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ, отставая от 1-го на 10 очков.
- Деян Станкович возглавляет красно-белых с июня прошлого года.
- 45-летний Джеррард начал тренерскую карьеру в 2017 году. Экс-футболист сборной Англии возглавлял юношеские команды «Ливерпуля», «Рейнджерс», «Астон Виллу» и саудовский «Аль-Иттифак», который покинул в январе этого года.
Источник: «Спорт-Экспресс»