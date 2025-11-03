«Спартак» сделал новое предложение Джеррарду и получил ответ

В «Спартаке» по-прежнему хотят назначить Стивена Джеррарда на пост главного тренера. Ему сделано новое предложение.

Англичанин вновь ответил отказом.

«Позиция Джеррарда осталась неизменной: англичанин по-прежнему не хочет рассматривать варианты работы в России из-за международной обстановки», – написал источник.