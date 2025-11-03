Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» сделал новое предложение Джеррарду и получил ответ

«Спартак» сделал новое предложение Джеррарду и получил ответ

Сегодня, 11:45
14

В «Спартаке» по-прежнему хотят назначить Стивена Джеррарда на пост главного тренера. Ему сделано новое предложение.

Англичанин вновь ответил отказом.

«Позиция Джеррарда осталась неизменной: англичанин по-прежнему не хочет рассматривать варианты работы в России из-за международной обстановки», – написал источник.

  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ, отставая от 1-го на 10 очков.
  • Деян Станкович возглавляет красно-белых с июня прошлого года.
  • 45-летний Джеррард начал тренерскую карьеру в 2017 году. Экс-футболист сборной Англии возглавлял юношеские команды «Ливерпуля», «Рейнджерс», «Астон Виллу» и саудовский «Аль-Иттифак», который покинул в январе этого года.

Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1762159843
Утройте ставки.
Ответить
oyabun
1762159947
Ну очевидно же, что любой англичан нам откажет. Политика..
Ответить
FWSPM
1762160160
Нас больше интересует Зидан. Сколько ему было сделано предложений и что он ответил
Ответить
evgevg13
1762160884
Хотят только иностранца. Так позовите кого нибудь из Африки. Эти не откажут.
Ответить
Alemann
1762162552
Свиные совсем народ рассмешили. Гвардиолу не хотите подписать?
Ответить
pasha-ansh@mail.ru
1762164898
Гвардиола,Мауринья,Зидан,Алонсо вот вам шортлист-выбирайте, а результат- 20 лет без побед пока не избавитесь от апломба "всенародная команда, спартаковская игра,спартакавская погода" и тд, опуститесь с небес на землю, а что стоит выражение "спартаковский дух",уже давно душок
Ответить
ZAITZEFF2011
1762167098
Де билы(
Ответить
DMитрий
1762169562
Этому стенд апу конец будет :)?
Ответить
FFR
1762182372
Руководство Спартака не понимает, что ли, не один уважающий себя европейский тренер пока.... не приедет работать в Россию.
Ответить
