Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак» пытался вести переговоры с Джеррардом

Сегодня, 10:45
6

Посредники «Спартака» контактировали с окружением Стивена Джеррарда по поводу возможного назначения его главным тренером москвичей.

Представители английского специалиста отказались даже от обсуждения этого варианта из-за непростой международной обстановки. По той же причине от возможной работы в «Спартаке» отказались и несколько других именитых иностранных кандидатов.

Руководители красно-белых хотят иметь несколько готовых специалистов, которые прошли согласование, чтобы иметь выбор при принятии финального решения в случае возможного расставания с Деяном Станковичем.

  • «Спартак» занимает 11-е место в РПЛ с 4 очками после 4 туров.
  • Станкович возглавляет красно-белых с июня прошлого года.
  • 45-летний Джеррард начал тренерскую карьеру в 2017 году. Экс-футболист сборной Англии возглавлял юношеские команды «Ливерпуля», «Рейнджерс», «Астон Виллу» и саудовский «Аль-Иттифак», который покинул в январе этого года.

Еще по теме:
Пальцев – о «Спартаке»: «Все так же хорошая команда, которая хорошо играет в футбол»
Быстров назвал идеального тренера для «Спартака» 4
Пономарев призвал Станковича не позорить «Спартак» 1
Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Джеррард Стивен
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алдан2014
1755071867
Руководство Спартака, послушайте болельщиков,пока такая международная обстановка,и ослабления не предвидится,поставьте российского тренера. И спортивного директора тоже,кровь из носа,нужно работать по трансферам в Российских лигах. Ищите таланты там
Ответить
lek!
1755073388
Не думаю , что он на голову выше Станковича . Спартаку нуден другой тренер , более опытный .
Ответить
ivany4
1755074676
Нужно не пытаться, а головой думать! Какой значимый тренер в такое время поедет в Россию. Если берете тренера, то приготовьтесь, что результат от него будет только через два, а то и три года. Причем, и клуб должен от и до выполнять свои обязательства перед тренерским штабом. Чудес не бывает, а про три конверта все знают.))
Ответить
АртурZaСМ
1755074700
Ну и хорошо, что не получилось. Джерард такой же "супер тренер" как Руни и Лэмпард
Ответить
Vitaga
1755076383
достали уже эти спартаковские экспериментаторы... хватит мучить клуб. всех вон! в отставку. нужны нормальные адекватные администраторы
Ответить
Литейный 4 (returned)
1755079311
Агония в спартаке. Гыгыгы
Ответить
Главные новости
Быстров назвал идеального тренера для «Спартака»
12:28
4
Пономарев призвал Станковича не позорить «Спартак»
12:11
1
Сафонов рассказал о настрое на матч за Суперкубок УЕФА
11:39
3
«Спартак» пытался вести переговоры с Джеррардом
10:45
6
Хавбек «Спартака» Дмитриев сказал, нужно ли команде спасать Станковича
10:00
9
Пономарев – о Карпине: «Ни черта не соображает в обороне»
09:11
9
Тренер «Спартака» двумя словами оценил ситуацию, в которой находится команда
08:48
8
Названы два условия для ухода Сафонова из «ПСЖ»
08:23
2
Семак прокомментировал отсутствие бразильцев в стартовом составе «Зенита»
08:10
7
Защитник «Динамо Мх» Пальцев: «Рассмеялся, когда пропустили от «Спартака»
04:25
4
Все новости
Все новости
Рахимов высказался об интересе «Фиорентины» к Даку
13:11
Фото«Динамо» продлило контракт с центральным защитником
12:53
Экс-игрок «Зенита» назвал самую большую проблему команды
11:27
Кассьерра рассказал о настрое «Зенита» на игру со «Спартаком»
11:00
Названа позиция, которую хочет укрепить «Спартак»
10:26
1
Червиченко оценил шансы «Спартака» на победу в РПЛ
09:30
1
Пономарев – о Карпине: «Ни черта не соображает в обороне»
09:11
9
Защитник «Динамо Мх» Пальцев: «Рассмеялся, когда пропустили от «Спартака»
04:25
4
ЦСКА согласовал контракт с бразильским защитником
00:36
«Мы же не лохи здесь»: Газизов рассказал, как «Спартак» пытался купить Пальцева
00:12
5
Роша попрощался с болельщиками ЦСКА
Вчера, 22:22
2
Орлов высказался о лидерстве «Локомотива» в РПЛ
Вчера, 21:43
2
ЦСКА объявил о продаже Роши
Вчера, 21:09
1
Кахигао прояснил свое будущее в «Спартаке»
Вчера, 20:38
5
Генич одним словом описал соперников сборной России в осенних матчах
Вчера, 19:30
3
ФотоПодробное расписание матчей сборной России на осень 2025 года
Вчера, 18:06
Орлов объяснил, почему «Зенит» не продаст Луиса Энрике за 70 миллионов
Вчера, 17:40
10
Радимов – о российском тренере для «Спартака»: «На ум приходит только один»
Вчера, 17:17
13
Казанский высказался против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ
Вчера, 16:54
1
Сборная России после длительной паузы сыграет на стадионе «Спартака»
Вчера, 16:16
1
«Сочи» отдал в аренду белорусского вингера
Вчера, 16:00
В «Зените» отреагировали на новость об интересе к Белтрану
Вчера, 15:51
Губерниев определил фаворита сезона РПЛ
Вчера, 15:30
7
Орлов предостерег РПЛ от ужесточения лимита на легионеров: «Мы это все уже проходили»
Вчера, 15:15
9
Семшов дал совет Станковичу
Вчера, 14:46
6
Агент сказал, сколько еще матчей понадобится Жерсону на адаптацию
Вчера, 13:22
9
Губерниев – о тренерах «Спартака»: «Это ходьба по граблям, пусть Абаскаля возьмут второй раз»
Вчера, 13:13
2
Бывший тренер «Зенита» назвал говном игру команды
Вчера, 13:05
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 