«Спартак» пытался вести переговоры с Джеррардом

Посредники «Спартака» контактировали с окружением Стивена Джеррарда по поводу возможного назначения его главным тренером москвичей.

Представители английского специалиста отказались даже от обсуждения этого варианта из-за непростой международной обстановки. По той же причине от возможной работы в «Спартаке» отказались и несколько других именитых иностранных кандидатов.

Руководители красно-белых хотят иметь несколько готовых специалистов, которые прошли согласование, чтобы иметь выбор при принятии финального решения в случае возможного расставания с Деяном Станковичем.