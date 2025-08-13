«Спартак» пытался вести переговоры с Джеррардом

Посредники «Спартака» контактировали с окружением Стивена Джеррарда по поводу возможного назначения его главным тренером москвичей.
Представители английского специалиста отказались даже от обсуждения этого варианта из-за непростой международной обстановки. По той же причине от возможной работы в «Спартаке» отказались и несколько других именитых иностранных кандидатов.
Руководители красно-белых хотят иметь несколько готовых специалистов, которые прошли согласование, чтобы иметь выбор при принятии финального решения в случае возможного расставания с Деяном Станковичем.
- «Спартак» занимает 11-е место в РПЛ с 4 очками после 4 туров.
- Станкович возглавляет красно-белых с июня прошлого года.
- 45-летний Джеррард начал тренерскую карьеру в 2017 году. Экс-футболист сборной Англии возглавлял юношеские команды «Ливерпуля», «Рейнджерс», «Астон Виллу» и саудовский «Аль-Иттифак», который покинул в январе этого года.
Источник: Metaratings.ru