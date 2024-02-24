В субботу, 24 февраля, в 27-м туре шотландской Премьер-лиги сыграют «Рейнджерс» и «Хартс». Матч пройдет в Глазго, начало – в 18:00 (мск).

«Рейнджерс»

Команда Филиппа Клемана лидирует в регулярном чемпионате Шотландии, набрав 64 очка. У «Рейнджерс» 21 победа, 1 ничья и 4 поражения, разница мячей 56:13.

Последние результаты «Рейнджерс» в Премьер-лиге:

«Хартс»

«Хартс» набрали 51 очко в 26 играх и занимают 3-е место в таблице. Подопечные Фрэнки Макэвоя добыли 16 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 35:22.

Предыдущие результаты «Хартс» в Премьер-лиге:

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Премьер-лиге:

Прогноз на матч «Рейнджерс» – «Хартс»

Обе команды обеспечили себе места в плей-офф, но у «Рейнджерс» мотивация выше – выиграть «регулярку». Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.78.