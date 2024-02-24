Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Рейнджерс» – «Хартс»: прогноз на матч 27 тура шотландской Премьер-лиги, 24 февраля

    «Рейнджерс» – «Хартс»: прогноз на матч 27 тура шотландской Премьер-лиги, 24 февраля

    В субботу, 24 февраля, в 27-м туре шотландской Премьер-лиги сыграют «Рейнджерс» и «Хартс». Матч пройдет в Глазго, начало – в 18:00 (мск).

    «Рейнджерс»

    Команда Филиппа Клемана лидирует в регулярном чемпионате Шотландии, набрав 64 очка. У «Рейнджерс» 21 победа, 1 ничья и 4 поражения, разница мячей 56:13.

    Последние результаты «Рейнджерс» в Премьер-лиге:

    «Хартс»

    «Хартс» набрали 51 очко в 26 играх и занимают 3-е место в таблице. Подопечные Фрэнки Макэвоя добыли 16 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 35:22.

    Предыдущие результаты «Хартс» в Премьер-лиге:

    • 17.02.24 «Хартс» – «Мотеруэлл» – 2:0;
    • 08.02.24 «Сент-Джонстон» – «Хартс» – 0:1;
    • 03.02.24 «Данди» – «Хартс» – 2:3.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Премьер-лиге:

    • 07.12.23 «Хартс» – «Рейнджерс» – 0:1;
    • 29.10.23 «Рейнджерс» – «Хартс» – 2:1;
    • 25.05.23 «Рейнджерс» – «Хартс» – 2:2;
    • 02.02.23 «Хартс» – «Рейнджерс» – 0:3;
    • 10.11.22 «Рейнджерс» – «Хартс» – 1:0.

    Прогноз на матч «Рейнджерс» – «Хартс»

    Обе команды обеспечили себе места в плей-офф, но у «Рейнджерс» мотивация выше – выиграть «регулярку». Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.78.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:42
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+