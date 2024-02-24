В субботу, 24 февраля, в 27-м туре шотландской Премьер-лиги сыграют «Рейнджерс» и «Хартс». Матч пройдет в Глазго, начало – в 18:00 (мск).
«Рейнджерс»
Команда Филиппа Клемана лидирует в регулярном чемпионате Шотландии, набрав 64 очка. У «Рейнджерс» 21 победа, 1 ничья и 4 поражения, разница мячей 56:13.
Последние результаты «Рейнджерс» в Премьер-лиге:
- 18.02.24 «Сент-Джонстон» – «Рейнджерс» – 0:3;
- 15.02.24 «Рейнджерс» – «Росс-Каунти» – 3:1;
- 07.02.24 «Рейнджерс» – «Абердин» – 2:1.
«Хартс»
«Хартс» набрали 51 очко в 26 играх и занимают 3-е место в таблице. Подопечные Фрэнки Макэвоя добыли 16 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 35:22.
Предыдущие результаты «Хартс» в Премьер-лиге:
- 17.02.24 «Хартс» – «Мотеруэлл» – 2:0;
- 08.02.24 «Сент-Джонстон» – «Хартс» – 0:1;
- 03.02.24 «Данди» – «Хартс» – 2:3.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Премьер-лиге:
- 07.12.23 «Хартс» – «Рейнджерс» – 0:1;
- 29.10.23 «Рейнджерс» – «Хартс» – 2:1;
- 25.05.23 «Рейнджерс» – «Хартс» – 2:2;
- 02.02.23 «Хартс» – «Рейнджерс» – 0:3;
- 10.11.22 «Рейнджерс» – «Хартс» – 1:0.
Прогноз на матч «Рейнджерс» – «Хартс»
Обе команды обеспечили себе места в плей-офф, но у «Рейнджерс» мотивация выше – выиграть «регулярку». Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.78.