Фергюсон получил предложение из России после отстранения от «МЮ»

Бывшему тренеру «Манчестер Юнайтед» сэру Алексу Фергюсону предложили работу в России. Речь идет о спортивном сайте «Спортс».
- 82-летнему шотландцу запретили заходить в раздевалку «Манчестер Юнайтед» после матчей.
- Также его сместили с должности посла «МЮ», что позволит клубу экономить около 2 миллионов фунтов ежегодно.
- Фергюсон возглавлял «Юнайтед» на протяжении 26 сезонов.
Фергюсона пригласили на должность главы тактической лаборатории. Сэру Алексу готовы оплачивать жилье с видом на «Лужники».