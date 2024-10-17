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    • Фергюсон получил предложение из России после отстранения от «МЮ»

    Фергюсон получил предложение из России после отстранения от «МЮ»

    Бывшему тренеру «Манчестер Юнайтед» сэру Алексу Фергюсону предложили работу в России. Речь идет о спортивном сайте «Спортс».

    • 82-летнему шотландцу запретили заходить в раздевалку «Манчестер Юнайтед» после матчей.
    • Также его сместили с должности посла «МЮ», что позволит клубу экономить около 2 миллионов фунтов ежегодно.
    • Фергюсон возглавлял «Юнайтед» на протяжении 26 сезонов.

    Фергюсона пригласили на должность главы тактической лаборатории. Сэру Алексу готовы оплачивать жилье с видом на «Лужники».

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    Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

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    Комментарии (4)
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    Питерский князь
    1729172058
    Найдём место и в Зените. Пускай красно-белый, толчки и трибуны нам чистит после матча со Спартаком. А то эти сви.ньи, просто сви.ньи, срут на трибунах и до толчка не могут добежать, гадят в штаны и говнище везде разносят.
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    Интерес
    1729172083
    А как по-шотландски будет "Пошёл на...,ид;иот!"?Наконец узнаем от первоисточника. Хотя предполагаю,что всё начнётся со слов "Многоуважаемый мистер Эуген Коврин...".
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