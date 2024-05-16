«Селтик» стал чемпионом Шотландии и 23-м участником лигового этапа ЛЧ-2024/25

В среду «Селтик» одержал гостевую победу в матче 37-го тура Премьершипа над «Килмарноком» (5:0) и обесечил себе звание чемпиона Шотландии.
За тур до финиша у «кельтов» на счету 90 очков, а у ближайшего преследователя «Рейнджерс» – 84.
«Селтик» в 10 раз выиграл турнир в Премьершипе и в 54-й раз стал чемпионом Шотландии.
Команда также напрямую квалифицировалась в лиговый этап Лиги чемпионов-2024/25.
Ранее туда уже попали «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Реал», «Барселона», «Жирона», «Атлетико», «Байер», «Бавария» «РБ Лейпциг», «Штутгарт», «Боруссия» Д, «Интер», «Милан», «Ювентус», «Болонья», «ПСЖ», «Монако», ПСВ, «Фейеноорд» и «Спортинг».
- Лиговый этап ЛЧ сменит со следующего сезона групповой этап.
- В нем выступит 36 команд.
- В розыгрышах национальных чемпионатов путевки в турнир завоюют еще по 1 команде из Италии, Франции, Бельгии и Австрии.
- Если в финале Лиги чемпионов победит «Реал», то 1 место получит «Шахтер», а если выиграет «Боруссия» Д, то путевка достанется 6-й команде Бундеслиги.
- Если в финале Лиги Европы победит «Байер», то еще 1 место достанется «Бенфике». То же произойдет в случае победы в ЛЕ «Аталанты» при финише команды в топ-4 Серии A. Если же клуб из Бергамо победит в Лиге Европы и займет в национальном чемпионате 5-е место или ниже, то путевка достанется еще одной команде из Италии.
- 7 мест в лиговом этапе ЛЧ будет разыграно через квалификацию.