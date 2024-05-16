«Селтик» стал чемпионом Шотландии и 23-м участником лигового этапа ЛЧ-2024/25

В среду «Селтик» одержал гостевую победу в матче 37-го тура Премьершипа над «Килмарноком» (5:0) и обесечил себе звание чемпиона Шотландии.

За тур до финиша у «кельтов» на счету 90 очков, а у ближайшего преследователя «Рейнджерс» – 84.

«Селтик» в 10 раз выиграл турнир в Премьершипе и в 54-й раз стал чемпионом Шотландии.

Команда также напрямую квалифицировалась в лиговый этап Лиги чемпионов-2024/25.

Ранее туда уже попали «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Реал», «Барселона», «Жирона», «Атлетико», «Байер», «Бавария» «РБ Лейпциг», «Штутгарт», «Боруссия» Д, «Интер», «Милан», «Ювентус», «Болонья», «ПСЖ», «Монако», ПСВ, «Фейеноорд» и «Спортинг».