В одном из европейских чемпионатов может прерваться 40-летняя гегемония двух клубов

13 мая, 12:35
1

«Хартс» лидирует чемпионате Шотландии с 77 очками после 36 матчей.

За два тура до финиша турнира клуб опережает «Селтик» на 1 очко, и «Рейнджерс», который уже потерял шансы на титул, – на 8.

Клуб из Эдинбурга уже сегодня может стать чемпионом, если выиграет в 37-м туре дома у «Фалкирка», а «Селтик» в гостях проиграет «Мазервеллу».

В противном случае судьбу титула решит очный матч двух лидеров, который пройдет в Глазго 16 мая. При равенстве очков преимущество будет иметь команда с лучшей разницей мячей. Сейчас у «Хартса» она составляет +32, у «Селтика» – +29.

  • Клубы из Глазго – «Селтик» или «Рейнджерс» – выигрывали чемпионат Шотландии предыдущие 40 сезонов подряд.
  • Последним клубом, помимо этих двух побеждавшим в турнире, был «Абердин» в сезоне-1984/85 под руководством Алекса Фергюсона.
  • «Хартс» 4 раза выигрывал чемпионат Шотландии, но в последний раз это случилось в сезоне-1959/60.

Прокс
1778666186
,опять додик пишут,что если бы да кабы,не станет Хартс чемпионом значит,все претензии к Бомбардиру!!!
