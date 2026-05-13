В одном из европейских чемпионатов может прерваться 40-летняя гегемония двух клубов

«Хартс» лидирует чемпионате Шотландии с 77 очками после 36 матчей.
За два тура до финиша турнира клуб опережает «Селтик» на 1 очко, и «Рейнджерс», который уже потерял шансы на титул, – на 8.
Клуб из Эдинбурга уже сегодня может стать чемпионом, если выиграет в 37-м туре дома у «Фалкирка», а «Селтик» в гостях проиграет «Мазервеллу».
В противном случае судьбу титула решит очный матч двух лидеров, который пройдет в Глазго 16 мая. При равенстве очков преимущество будет иметь команда с лучшей разницей мячей. Сейчас у «Хартса» она составляет +32, у «Селтика» – +29.
- Клубы из Глазго – «Селтик» или «Рейнджерс» – выигрывали чемпионат Шотландии предыдущие 40 сезонов подряд.
- Последним клубом, помимо этих двух побеждавшим в турнире, был «Абердин» в сезоне-1984/85 под руководством Алекса Фергюсона.
- «Хартс» 4 раза выигрывал чемпионат Шотландии, но в последний раз это случилось в сезоне-1959/60.
