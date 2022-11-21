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    Ван Бронкхорст уволен из «Рейнджерс». Он проработал в клубе 1 год и 3 дня

    Джованни ван Бронкхорст официально покинул пост главного тренера «Рейнджерс».

    Клуб расторг контракт с голландским специалистом из-за неудовлетворительных результатов.

    • Ван Бронкхорст проработал в «Рейнджерс» 1 год и 3 дня.
    • Он выиграл с командой Кубок Шотландии и дошел до финала Лиги Европы, где уступил в серии пенальти «Айнтрахту».
    • В ШПЛ «Рейнджерс» идут на 2-м месте с 9-очковым отставанием от «Селтика».

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    Источник: сайт «Рейнджерс»

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