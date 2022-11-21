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  • Ван Бронкхорст уволен из «Рейнджерс». Он проработал в клубе 1 год и 3 дня

Ван Бронкхорст уволен из «Рейнджерс». Он проработал в клубе 1 год и 3 дня

21 ноября 2022, 19:52

Джованни ван Бронкхорст официально покинул пост главного тренера «Рейнджерс».

Клуб расторг контракт с голландским специалистом из-за неудовлетворительных результатов.

  • Ван Бронкхорст проработал в «Рейнджерс» 1 год и 3 дня.
  • Он выиграл с командой Кубок Шотландии и дошел до финала Лиги Европы, где уступил в серии пенальти «Айнтрахту».
  • В ШПЛ «Рейнджерс» идут на 2-м месте с 9-очковым отставанием от «Селтика».

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Источник: сайт «Рейнджерс»
Шотландия. Премьер-лига Рейнджерс ван Бронкхорст Джованни
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