Ван Бронкхорст уволен из «Рейнджерс». Он проработал в клубе 1 год и 3 дня

Джованни ван Бронкхорст официально покинул пост главного тренера «Рейнджерс».
Клуб расторг контракт с голландским специалистом из-за неудовлетворительных результатов.
- Ван Бронкхорст проработал в «Рейнджерс» 1 год и 3 дня.
- Он выиграл с командой Кубок Шотландии и дошел до финала Лиги Европы, где уступил в серии пенальти «Айнтрахту».
- В ШПЛ «Рейнджерс» идут на 2-м месте с 9-очковым отставанием от «Селтика».
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Источник: сайт «Рейнджерс»