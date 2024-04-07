В воскресенье, 7 апреля, в 32-м туре шотландской Премьер-лиги сыграют «Рейнджерс» и «Селтик». Матч пройдет в Глазго, начало – в 14:00 (мск).

«Рейнджерс»

Команда Филиппа Клемана занимает в таблице 2-е место, набрав 73 очка. «Рейнджерс» добыли 24 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей 67:17.

Отставание от лидирующего «Селтика» – 1 очко.

«Селтик» набрал 74 очка в 31 игре и лидирует в регулярном чемпионате Шотландии. Подопечные Брендана Роджерса добыли 23 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 74:23.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Премьер-лиге:

Прогноз на матч «Рейнджерс» – «Селтик»

Матч за чемпионство, в котором «Селтик» устроит и ничья. Но обе команды будут ориентированы только на победу. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.60.