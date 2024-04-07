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    • «Рейнджерс» – «Селтик»: прогноз на матч 32 тура Премьер-лиги, 7 апреля

    «Рейнджерс» – «Селтик»: прогноз на матч 32 тура Премьер-лиги, 7 апреля

    В воскресенье, 7 апреля, в 32-м туре шотландской Премьер-лиги сыграют «Рейнджерс» и «Селтик». Матч пройдет в Глазго, начало – в 14:00 (мск).

    «Рейнджерс»

    Команда Филиппа Клемана занимает в таблице 2-е место, набрав 73 очка. «Рейнджерс» добыли 24 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей 67:17.

    Отставание от лидирующего «Селтика» – 1 очко.

    «Селтик»

    «Селтик» набрал 74 очка в 31 игре и лидирует в регулярном чемпионате Шотландии. Подопечные Брендана Роджерса добыли 23 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 74:23.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Премьер-лиге:

    • 30.12.23 «Селтик» – «Рейнджерс» – 2:1;
    • 03.09.23 «Рейнджерс» – «Селтик» – 0:1;
    • 13.05.23 «Рейнджерс» – «Селтик» – 3:0;
    • 08.04.23 «Селтик» – «Рейнджерс» – 3:2;
    • 02.01.23 «Рейнджерс» – «Селтик» – 2:2.

    Прогноз на матч «Рейнджерс» – «Селтик»

    Матч за чемпионство, в котором «Селтик» устроит и ничья. Но обе команды будут ориентированы только на победу. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.60.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.04.2024 09:45
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