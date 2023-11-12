Роджерс призвал отказаться от VAR и вернуться к «чистому футболу»

Ну вот сегодня Спартак Ростов чистая рука судья не заметил ....ВАР подсказал всё нормально не споров не чего ...а так бы и гол отняли и споров на минуту не меньше а так ВАР отнял не больше 30 сек ...
Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс призвал отказаться от VAR.
«С введением VAR все становится похожим на компьютерную игру, где все смотрят на экране. Это не футбол. Теперь это не та игра, которую мы знаем и любим.
Я разговаривал с людьми из Чемпионшипа, и им нравится, что нет VAR. Они понимают, что будут ошибки, но зато у них не рушится ход игры из-за постоянного просмотра экрана.
Я довольно терпеливый человек, поэтому, если меня что-то начало раздражать, ситуация зашла слишком далеко.
Я бы избавился от VAR. Полностью. И вернулся бы к чистому футболу. Я предпочел бы принимать человеческие ошибки, чем наблюдать происходящее в настоящий момент», – сказал Роджерс.
- Роджерс вернулся в «Селтик» летом.
- Команда лидирует в ШПЛ с 8-очковым отрывом.
- В группе Лиги чемпионов «Селтик» идет последним.