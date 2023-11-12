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    • Роджерс призвал отказаться от VAR и вернуться к «чистому футболу»

    Роджерс призвал отказаться от VAR и вернуться к «чистому футболу»

    Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс призвал отказаться от VAR.

    «С введением VAR все становится похожим на компьютерную игру, где все смотрят на экране. Это не футбол. Теперь это не та игра, которую мы знаем и любим.

    Я разговаривал с людьми из Чемпионшипа, и им нравится, что нет VAR. Они понимают, что будут ошибки, но зато у них не рушится ход игры из-за постоянного просмотра экрана.

    Я довольно терпеливый человек, поэтому, если меня что-то начало раздражать, ситуация зашла слишком далеко.

    Я бы избавился от VAR. Полностью. И вернулся бы к чистому футболу. Я предпочел бы принимать человеческие ошибки, чем наблюдать происходящее в настоящий момент», – сказал Роджерс.

    • Роджерс вернулся в «Селтик» летом.
    • Команда лидирует в ШПЛ с 8-очковым отрывом.
    • В группе Лиги чемпионов «Селтик» идет последним.

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    Источник: Sky Sports

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    12.11.2023 17:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +27778

      slavutiq70 12 ноября, 22:11

      Ну вот сегодня Спартак Ростов чистая рука судья не заметил ....ВАР подсказал всё нормально не споров не чего ...а так бы и гол отняли и споров на минуту не меньше а так ВАР отнял не больше 30 сек ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3299

      фанат джигурды 12 ноября, 17:57

      Хотелось бы посмотреть, как он примет человеческие ошибки, когда в важном матче его команде гол рукой забьют и левый пенальти в ворота этой же команды нарисуют.

      2
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      Рейтинг: +770

      Baggio1986 12 ноября, 17:44

      Полностью поддерживаю,всю игру испортили...

      0
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      Рейтинг: +51

      baggio80 12 ноября, 17:08

      Нужно вообще отказаться от футбола как вид спорта и пойти всем работать чего уж там

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