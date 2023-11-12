Роджерс призвал отказаться от VAR и вернуться к «чистому футболу»

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс призвал отказаться от VAR.

«С введением VAR все становится похожим на компьютерную игру, где все смотрят на экране. Это не футбол. Теперь это не та игра, которую мы знаем и любим.

Я разговаривал с людьми из Чемпионшипа, и им нравится, что нет VAR. Они понимают, что будут ошибки, но зато у них не рушится ход игры из-за постоянного просмотра экрана.

Я довольно терпеливый человек, поэтому, если меня что-то начало раздражать, ситуация зашла слишком далеко.

Я бы избавился от VAR. Полностью. И вернулся бы к чистому футболу. Я предпочел бы принимать человеческие ошибки, чем наблюдать происходящее в настоящий момент», – сказал Роджерс.