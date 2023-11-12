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  • Роджерс призвал отказаться от VAR и вернуться к «чистому футболу»

Роджерс призвал отказаться от VAR и вернуться к «чистому футболу»

12 ноября 2023, 17:05
4

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс призвал отказаться от VAR.

«С введением VAR все становится похожим на компьютерную игру, где все смотрят на экране. Это не футбол. Теперь это не та игра, которую мы знаем и любим.

Я разговаривал с людьми из Чемпионшипа, и им нравится, что нет VAR. Они понимают, что будут ошибки, но зато у них не рушится ход игры из-за постоянного просмотра экрана.

Я довольно терпеливый человек, поэтому, если меня что-то начало раздражать, ситуация зашла слишком далеко.

Я бы избавился от VAR. Полностью. И вернулся бы к чистому футболу. Я предпочел бы принимать человеческие ошибки, чем наблюдать происходящее в настоящий момент», – сказал Роджерс.

  • Роджерс вернулся в «Селтик» летом.
  • Команда лидирует в ШПЛ с 8-очковым отрывом.
  • В группе Лиги чемпионов «Селтик» идет последним.

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Источник: Sky Sports
Шотландия. Премьер-лига Селтик Роджерс Брендан
Комментарии (4)
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baggio80
1699798138
Нужно вообще отказаться от футбола как вид спорта и пойти всем работать чего уж там
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Baggio1986
1699800261
Полностью поддерживаю,всю игру испортили...
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фанат джигурды
1699801031
Хотелось бы посмотреть, как он примет человеческие ошибки, когда в важном матче его команде гол рукой забьют и левый пенальти в ворота этой же команды нарисуют.
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slavа0508
1699816287
Ну вот сегодня Спартак Ростов чистая рука судья не заметил ....ВАР подсказал всё нормально не споров не чего ...а так бы и гол отняли и споров на минуту не меньше а так ВАР отнял не больше 30 сек ...
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